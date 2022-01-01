5 березня противник активних дій не вчиняє, – Арестович





Про це йдеться у брифінгу радника голови ОП Олексія Арестовича.



ЗСУ покращують власні позиції, наносять окремі контрудари.



Зранку в районі Херсону ЗСУ нанесли дуже потужний удар по ворогу і зараз їхні втрати з'ясовуються.



Нагадуємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 березня активних дій противник не вчиняє, він робить окремі тактичні рухи, щоб покращити свої позиції. ЗСУ контролюють цю ситуацію.Про це йдеться у брифінгу радника голови ОПЗСУ покращують власні позиції, наносять окремі контрудари.Зранку в районі Херсону ЗСУ нанесли дуже потужний удар по ворогу і зараз їхні втрати з'ясовуються.Нагадуємо, що станом на 5 березня втрати противника склали понад 10 тисяч осіб.

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