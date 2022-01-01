5 березня противник активних дій не вчиняє, – Арестович
Сьогодні, 13:55
5 березня активних дій противник не вчиняє, він робить окремі тактичні рухи, щоб покращити свої позиції. ЗСУ контролюють цю ситуацію.
Про це йдеться у брифінгу радника голови ОП Олексія Арестовича.
ЗСУ покращують власні позиції, наносять окремі контрудари.
Зранку в районі Херсону ЗСУ нанесли дуже потужний удар по ворогу і зараз їхні втрати з'ясовуються.
Нагадуємо, що станом на 5 березня втрати противника склали понад 10 тисяч осіб.
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Про це йдеться у брифінгу радника голови ОП Олексія Арестовича.
ЗСУ покращують власні позиції, наносять окремі контрудари.
Зранку в районі Херсону ЗСУ нанесли дуже потужний удар по ворогу і зараз їхні втрати з'ясовуються.
Нагадуємо, що станом на 5 березня втрати противника склали понад 10 тисяч осіб.
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