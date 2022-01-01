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5 березня противник активних дій не вчиняє, – Арестович

5 березня противник активних дій не вчиняє, – Арестович
5 березня активних дій противник не вчиняє, він робить окремі тактичні рухи, щоб покращити свої позиції. ЗСУ контролюють цю ситуацію.

Про це йдеться у брифінгу радника голови ОП Олексія Арестовича.

ЗСУ покращують власні позиції, наносять окремі контрудари.

Зранку в районі Херсону ЗСУ нанесли дуже потужний удар по ворогу і зараз їхні втрати з'ясовуються.

Нагадуємо, що станом на 5 березня втрати противника склали понад 10 тисяч осіб.


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Теги: Олексій Арестович, Росія, Україна, ситуація
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