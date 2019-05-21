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Понад 10 тисяч осіб: повідомили про втрати противника за 9 днів війни

Понад 10 тисяч осіб: повідомили про втрати противника за 9 днів війни
Міноборони України повідомило про загальні бойові втрати російських окупантів з 24.02 до 05.03.

Про це йдеться на сторінці міністерства у Фейсбук.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Загальні бойові втрати:

- особового складу - понад 10 тис. осіб,
- танків ‒ 269 од,
- ББМ ‒ 945 од,
- артилерійських систем –105 од,
- РСЗВ -50 од,
- засоби ППО - 19 од,
- літаків – 39 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 40 од (уточнюється),
- автомобільної техніки - 409 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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Теги: Генштаб, втрати окупантів
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