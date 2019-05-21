Понад 10 тисяч осіб: повідомили про втрати противника за 9 днів війни





Про це йдеться на сторінці міністерства у Фейсбук.



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.



Загальні бойові втрати:



- особового складу - понад 10 тис. осіб,

- танків ‒ 269 од,

- ББМ ‒ 945 од,

- артилерійських систем –105 од,

- РСЗВ -50 од,

- засоби ППО - 19 од,

- літаків – 39 од (уточнюється),

- гелікоптерів – 40 од (уточнюється),

- автомобільної техніки - 409 од,

- легкі швидкісні катери - 2 од,

- цистерн з ППМ - 60,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міноборони України повідомило про загальні бойові втрати російських окупантів з 24.02 до 05.03.Про це йдеться на сторінці міністерства у Фейсбук.Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.Загальні бойові втрати:- особового складу - понад 10 тис. осіб,- танків ‒ 269 од,- ББМ ‒ 945 од,- артилерійських систем –105 од,- РСЗВ -50 од,- засоби ППО - 19 од,- літаків – 39 од (уточнюється),- гелікоптерів – 40 од (уточнюється),- автомобільної техніки - 409 од,- легкі швидкісні катери - 2 од,- цистерн з ППМ - 60,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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