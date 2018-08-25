Втік, бо не підтримує країну: білорус, якого затримали біля кордону на Волині, – цивільний





Про це повідомляє



За словами прессекретарки Маргарити Вершиніної, білорус зараз перебуває в Любомлі в суді. Він звичайний громадянин Республіки Білорусь, який утік з рідної країни, бо не підтримує те, що відбувається. На цього склали матеріали по ст.204-1 КУпАП і справу передали до суду.



Стаття про незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.



Нагадаємо, начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Євгеній Жуков на своїй сторінці у соцмережах повідомив про те, що на



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Білорус, якого затримали у ніч з 4 на 5 березня на Шацькому напрямку, виявився цивільним.Про це повідомляє Район.in.ua з посиланням на пресслужбу Волинського загону ДПСУ.За словами прессекретарки, білорус зараз перебуває в Любомлі в суді. Він звичайний громадянин Республіки Білорусь, який утік з рідної країни, бо не підтримує те, що відбувається. На цього склали матеріали по ст.204-1 КУпАП і справу передали до суду.Стаття про незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.Нагадаємо, начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції Українина своїй сторінці у соцмережах повідомив про те, що на Шацькому напрямку затримано десантника з Білорусі

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію