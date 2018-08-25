Втік, бо не підтримує країну: білорус, якого затримали біля кордону на Волині, – цивільний

Втік, бо не підтримує країну: білорус, якого затримали біля кордону на Волині, – цивільний
Білорус, якого затримали у ніч з 4 на 5 березня на Шацькому напрямку, виявився цивільним.

Про це повідомляє Район.in.ua з посиланням на пресслужбу Волинського загону ДПСУ.

За словами прессекретарки Маргарити Вершиніної, білорус зараз перебуває в Любомлі в суді. Він звичайний громадянин Республіки Білорусь, який утік з рідної країни, бо не підтримує те, що відбувається. На цього склали матеріали по ст.204-1 КУпАП і справу передали до суду.

Стаття про незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Нагадаємо, начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Євгеній Жуков на своїй сторінці у соцмережах повідомив про те, що на Шацькому напрямку затримано десантника з Білорусі.

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Теги: Булорусь, десантник, цивільний
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Коментарі 1
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І ви йому вірите? Де логіка? Втікати в країну де війна? Нема куди втікати?
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