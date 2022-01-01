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У Маріуполі почалася евакуація мирного населення

У Маріуполі почалася евакуація мирного населення
У Маріуполі почалася евакуація мирного населення.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Сьогодні, 5 березня, з 9:00 до 16:00 буде встановлено режим тиші. З 11:00 починається евакуація мирного населення. Гуманітарний “зелений” коридор прокладено маршрутом Маріуполь – Нікольське – Розівка – Пологи – Оріхів – Запоріжжя", - написав він.

Евакуація населення буде здійснюватись муніципальними автобусами з трьох точок:

- СК “Іллічівець” (пр. Нахімова, 53)
- Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193)

"Також, слідуючи по маршруту гуманітарного коридору в період тиші (з 09:00 до 16:00) можна буде виїхати на особистому транспорті. -
Величезне прохання до всіх водіїв, що виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт. Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО", - зауважив Кириленко.

Всього буде декілька етапів евакуації впродовж кількох днів для того, щоб кожен охочий зміг це зробити.

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Теги: евакуація, Маріуполь
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