У Маріуполі почалася евакуація мирного населення





Про це Павло Кириленко.



"Сьогодні, 5 березня, з 9:00 до 16:00 буде встановлено режим тиші. З 11:00 починається евакуація мирного населення. Гуманітарний “зелений” коридор прокладено маршрутом Маріуполь – Нікольське – Розівка – Пологи – Оріхів – Запоріжжя", - написав він.



Евакуація населення буде здійснюватись муніципальними автобусами з трьох точок:



- СК “Іллічівець” (пр. Нахімова, 53)

- Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193)



"Також, слідуючи по маршруту гуманітарного коридору в період тиші (з 09:00 до 16:00) можна буде виїхати на особистому транспорті. -

Величезне прохання до всіх водіїв, що виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт. Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО", - зауважив Кириленко.



Всього буде декілька етапів евакуації впродовж кількох днів для того, щоб кожен охочий зміг це зробити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маріуполі почалася евакуація мирного населення.Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації"Сьогодні, 5 березня, з 9:00 до 16:00 буде встановлено режим тиші. З 11:00 починається евакуація мирного населення. Гуманітарний “зелений” коридор прокладено маршрутом Маріуполь – Нікольське – Розівка – Пологи – Оріхів – Запоріжжя", - написав він.Евакуація населення буде здійснюватись муніципальними автобусами з трьох точок:- СК “Іллічівець” (пр. Нахімова, 53)- Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193)"Також, слідуючи по маршруту гуманітарного коридору в період тиші (з 09:00 до 16:00) можна буде виїхати на особистому транспорті. -Величезне прохання до всіх водіїв, що виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт. Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО", - зауважив Кириленко.Всього буде декілька етапів евакуації впродовж кількох днів для того, щоб кожен охочий зміг це зробити.

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