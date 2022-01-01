Як у Луцьку водії тролейбусів працюють під час війни. ВІДЕО





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«У той момент я молюся. Прошу Бога, щоб було мирно і щоб доїхала до лікарні», – каже лучанка Віра.



Вдень у тролейбусах пасажирів не поменшало, а от увечері вони їздять майже порожні. До слова, нині людей у Луцьку перевозять безплатно. На кожній зупинці, навіть якщо сигналу про повітряну небезпеку немає, оголошують, де найближче укриття.



Водій Микола каже: від звуку сирени уже не сіпається, а на свій страх і ризик їде далі, адже треба дотримуватися графіка. Та й пасажири кажуть, паніка не та, що у перший день війни.



У Луцьку в час війни діє комендантська година – з 22-ї до 7-ї ранку.



Автобусів у місті також поменшало, а проїзд лишився платним. Працюють до 20-ї. Наступні 2 години – тільки тролейбуси. Під час сирени, каже, зупиняє транспорт і йде у відповідне місце.



У час війни громадський транспорт Луцька курсує за графіком вихідного дня. Це 34 автобуси та 27 тролейбусів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Війна внесла корективи у життя міст, в тому числі й Луцька. На Волині ситуація спокійна, але з початку вторгнення не було жодного дня без звуку сирени. Щойно вона пролунає – треба оперативно йти у безпечне місце. Але що робити, якщо тривога застала, наприклад, у тролейбусі?Про це пише 12 канал «У той момент я молюся. Прошу Бога, щоб було мирно і щоб доїхала до лікарні», – каже лучанкаВдень у тролейбусах пасажирів не поменшало, а от увечері вони їздять майже порожні. До слова, нині людей у Луцьку перевозять безплатно. На кожній зупинці, навіть якщо сигналу про повітряну небезпеку немає, оголошують, де найближче укриття.Водійкаже: від звуку сирени уже не сіпається, а на свій страх і ризик їде далі, адже треба дотримуватися графіка. Та й пасажири кажуть, паніка не та, що у перший день війни.У Луцьку в час війни діє комендантська година – з 22-ї до 7-ї ранку.Автобусів у місті також поменшало, а проїзд лишився платним. Працюють до 20-ї. Наступні 2 години – тільки тролейбуси. Під час сирени, каже, зупиняє транспорт і йде у відповідне місце.У час війни громадський транспорт Луцька курсує за графіком вихідного дня. Це 34 автобуси та 27 тролейбусів.

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