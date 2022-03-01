У Росії заявили, що дають гуманітарний коридор для виходу з Маріуполя й Волновахи





Про це повідомляє Вадима Бойченка.



"Російська сторона оголошує режим тиші з 10:00 мск і відкриває гуманітарні коридори для виходу мирних жителів із Маріуполя та Волновахи", - йдеться в повідомленні.



"Саме зараз йде визначення часу відкриття гуманітарного "зеленого" коридору та початку режиму тиші для Маріуполя. Це надасть змогу почати відновлення критичної інфраструктури міста – світло, вода і мобільний зв’язок. Також буде можливість забезпечення Маріуполя продуктами та медикаментами першої необхідності", - сказав мер міста Маріуполь Бойченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російські ЗМІ заявляють, що армія РФ із 9-ї ранку за Києвом припинить вогонь і відкриє гуманітарні коридори для виходу мирних жителів із Маріуполя та Волновахи, в української сторони поки немає підтвердження часу.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ТАСС у Twitter та мера Маріуполя"Російська сторона оголошує режим тиші з 10:00 мск і відкриває гуманітарні коридори для виходу мирних жителів із Маріуполя та Волновахи", - йдеться в повідомленні."Саме зараз йде визначення часу відкриття гуманітарного "зеленого" коридору та початку режиму тиші для Маріуполя. Це надасть змогу почати відновлення критичної інфраструктури міста – світло, вода і мобільний зв’язок. Також буде можливість забезпечення Маріуполя продуктами та медикаментами першої необхідності", - сказав мер міста Маріуполь Бойченко.

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