У Росії заявили, що дають гуманітарний коридор для виходу з Маріуполя й Волновахи
Сьогодні, 08:59
Російські ЗМІ заявляють, що армія РФ із 9-ї ранку за Києвом припинить вогонь і відкриє гуманітарні коридори для виходу мирних жителів із Маріуполя та Волновахи, в української сторони поки немає підтвердження часу.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ТАСС у Twitter та мера Маріуполя Вадима Бойченка.
"Російська сторона оголошує режим тиші з 10:00 мск і відкриває гуманітарні коридори для виходу мирних жителів із Маріуполя та Волновахи", - йдеться в повідомленні.
"Саме зараз йде визначення часу відкриття гуманітарного "зеленого" коридору та початку режиму тиші для Маріуполя. Це надасть змогу почати відновлення критичної інфраструктури міста – світло, вода і мобільний зв’язок. Також буде можливість забезпечення Маріуполя продуктами та медикаментами першої необхідності", - сказав мер міста Маріуполь Бойченко.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ТАСС у Twitter та мера Маріуполя Вадима Бойченка.
"Російська сторона оголошує режим тиші з 10:00 мск і відкриває гуманітарні коридори для виходу мирних жителів із Маріуполя та Волновахи", - йдеться в повідомленні.
"Саме зараз йде визначення часу відкриття гуманітарного "зеленого" коридору та початку режиму тиші для Маріуполя. Це надасть змогу почати відновлення критичної інфраструктури міста – світло, вода і мобільний зв’язок. Також буде можливість забезпечення Маріуполя продуктами та медикаментами першої необхідності", - сказав мер міста Маріуполь Бойченко.
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