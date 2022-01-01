Відправили залізницею 73 піддони з продуктами харчування: як працює координаційний центр Волині

Відправили залізницею 73 піддони з продуктами харчування: як працює координаційний центр Волині
У координаційному центрі Волині прозвітувалися про виконану за десять днів війни.

Про це йдеться на їхньому телеграм-каналі.

Прийняли 5 фур і 8 мікроавтобусів з гуманітарною допомогою, загальна вага - 80 тон.

Відправили залізницею 73 піддони з продуктами харчування (крупи, вода питна, консерви, шоколад, макарони, консервацію), одяг і взуття (дитячий, дорослий); майже 50 тон картоплі, вагон борошна. Також 2 автомобільні вантажі: каски, бушлати, матраци, каремати, павербанки, ліхтарики, медичні засоби (кровоспинні, ліки, шприци, знеболюючі засоби, ліки для дітей, засоби гігієни дорослі / дитячі, продукти харчування, генератори).

Допомога доправлена до Сумської, Київської, Харківської областей, а також міст Боярка, Бородянка, Фастів (Київщина), Коростень та селище Корнинське, що на Житомирщині. Окрім того, допомога, відповідно до запитів, надана батальйонам ЗСУ, підрозділам прикордонної служби та ТрО.

Передали на потреби ЗСУ 2 автомобілі. Обладнали захисними решітками військову техніку.

Забезпечили залізобетонні блоки для зведення загороджувальних споруд об’єктів особливого значення.


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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