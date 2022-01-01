Відправили залізницею 73 піддони з продуктами харчування: як працює координаційний центр Волині

У координаційному центрі Волині прозвітувалися про виконану за десять днів війни.Про це йдеться на їхньому телеграм-каналі.Прийняли 5 фур і 8 мікроавтобусів з гуманітарною допомогою, загальна вага - 80 тон.Відправили залізницею 73 піддони з продуктами харчування (крупи, вода питна, консерви, шоколад, макарони, консервацію), одяг і взуття (дитячий, дорослий); майже 50 тон картоплі, вагон борошна. Також 2 автомобільні вантажі: каски, бушлати, матраци, каремати, павербанки, ліхтарики, медичні засоби (кровоспинні, ліки, шприци, знеболюючі засоби, ліки для дітей, засоби гігієни дорослі / дитячі, продукти харчування, генератори).Допомога доправлена до Сумської, Київської, Харківської областей, а також міст Боярка, Бородянка, Фастів (Київщина), Коростень та селище Корнинське, що на Житомирщині. Окрім того, допомога, відповідно до запитів, надана батальйонам ЗСУ, підрозділам прикордонної служби та ТрО.Передали на потреби ЗСУ 2 автомобілі. Обладнали захисними решітками військову техніку.Забезпечили залізобетонні блоки для зведення загороджувальних споруд об’єктів особливого значення.