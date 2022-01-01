Україну залишили понад 1,2 мільйона біженців – ООН





Такі дані з посиланням на управління верховного комісара ООН у справах біженців повідомляє телеканал CNN, передає



Остання оцінка, доступна безпосередньо на сайті УВКБ ООН, була оприлюднена 3 лютого, тоді фахівці казали про понад мільйон біженців за перший тиждень війни, яка розпочалася 24 лютого 2022 року.



Як ідеться в оновленій інформації, з 1 209 976 біженців, які втекли, більш як половина перетнули кордон України з Польщею.



Серед інших країн, які першими прийняли українських біженців, є Угорщина, Словаччина, Молдова та Румунія.



УВКБ ООН також вказує, що багато інших українців «переїжджають усередині країни», багато родин виїхали в повному складі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Cтаном на четвер, 3 лютого, понад 1,2 мільйона біженців залишили Україну.Такі дані з посиланням на управління верховного комісара ООН у справах біженців повідомляє телеканал CNN, передає Радіо Свобода Остання оцінка, доступна безпосередньо на сайті УВКБ ООН, була оприлюднена 3 лютого, тоді фахівці казали про понад мільйон біженців за перший тиждень війни, яка розпочалася 24 лютого 2022 року.Як ідеться в оновленій інформації, з 1 209 976 біженців, які втекли, більш як половина перетнули кордон України з Польщею.Серед інших країн, які першими прийняли українських біженців, є Угорщина, Словаччина, Молдова та Румунія.УВКБ ООН також вказує, що багато інших українців «переїжджають усередині країни», багато родин виїхали в повному складі.

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