Україну залишили понад 1,2 мільйона біженців – ООН
Сьогодні, 08:02
Cтаном на четвер, 3 лютого, понад 1,2 мільйона біженців залишили Україну.
Такі дані з посиланням на управління верховного комісара ООН у справах біженців повідомляє телеканал CNN, передає Радіо Свобода.
Остання оцінка, доступна безпосередньо на сайті УВКБ ООН, була оприлюднена 3 лютого, тоді фахівці казали про понад мільйон біженців за перший тиждень війни, яка розпочалася 24 лютого 2022 року.
Як ідеться в оновленій інформації, з 1 209 976 біженців, які втекли, більш як половина перетнули кордон України з Польщею.
Серед інших країн, які першими прийняли українських біженців, є Угорщина, Словаччина, Молдова та Румунія.
УВКБ ООН також вказує, що багато інших українців «переїжджають усередині країни», багато родин виїхали в повному складі.
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Такі дані з посиланням на управління верховного комісара ООН у справах біженців повідомляє телеканал CNN, передає Радіо Свобода.
Остання оцінка, доступна безпосередньо на сайті УВКБ ООН, була оприлюднена 3 лютого, тоді фахівці казали про понад мільйон біженців за перший тиждень війни, яка розпочалася 24 лютого 2022 року.
Як ідеться в оновленій інформації, з 1 209 976 біженців, які втекли, більш як половина перетнули кордон України з Польщею.
Серед інших країн, які першими прийняли українських біженців, є Угорщина, Словаччина, Молдова та Румунія.
УВКБ ООН також вказує, що багато інших українців «переїжджають усередині країни», багато родин виїхали в повному складі.
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