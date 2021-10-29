Зеленський присвоїв Головнокомандувачу ЗСУ найвище звання
Сьогодні, 06:57
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерала Валерію Залужному, Головнокомандувачу Збройних Сил України.
Про це Зеленський заявив під час свого звернення наприкінці 9-го дня війни, 4 березня.
Зазначимо, що вчора, 4 березня, президент нагородив орденами та медалями за особисту мужність та самовіддані дії заради оборони держави 76 українських героїв, з них 37 нагороджуються посмертно.
Як відомо, до цього Залужний носив звання генерала-лейтенанта. Наразі він керує обороною країни.
У 2020 році був затверджений закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців, згідно з яким найвищим званням стало звання генерала, а звання генерал-полковник тепер не існує.
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Про це Зеленський заявив під час свого звернення наприкінці 9-го дня війни, 4 березня.
Зазначимо, що вчора, 4 березня, президент нагородив орденами та медалями за особисту мужність та самовіддані дії заради оборони держави 76 українських героїв, з них 37 нагороджуються посмертно.
Як відомо, до цього Залужний носив звання генерала-лейтенанта. Наразі він керує обороною країни.
У 2020 році був затверджений закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців, згідно з яким найвищим званням стало звання генерала, а звання генерал-полковник тепер не існує.
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