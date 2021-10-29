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Зеленський присвоїв Головнокомандувачу ЗСУ найвище звання

Зеленський присвоїв Головнокомандувачу ЗСУ найвище звання
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерала Валерію Залужному, Головнокомандувачу Збройних Сил України.

Про це Зеленський заявив під час свого звернення наприкінці 9-го дня війни, 4 березня.

Зазначимо, що вчора, 4 березня, президент нагородив орденами та медалями за особисту мужність та самовіддані дії заради оборони держави 76 українських героїв, з них 37 нагороджуються посмертно.

Як відомо, до цього Залужний носив звання генерала-лейтенанта. Наразі він керує обороною країни.

У 2020 році був затверджений закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців, згідно з яким найвищим званням стало звання генерала, а звання генерал-полковник тепер не існує.

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Теги: Валерій Залужний, генерал, звання
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