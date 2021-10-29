Зеленський присвоїв Головнокомандувачу ЗСУ найвище звання

Президентприсвоїв звання генерала, Головнокомандувачу Збройних Сил України.Про це Зеленський заявив під час свого звернення наприкінці 9-го дня війни, 4 березня.Зазначимо, що вчора, 4 березня, президент нагородив орденами та медалями за особисту мужність та самовіддані дії заради оборони держави 76 українських героїв, з них 37 нагороджуються посмертно.Як відомо, до цього Залужний носив звання генерала-лейтенанта. Наразі він керує обороною країни.У 2020 році був затверджений закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців, згідно з яким найвищим званням стало звання генерала, а звання генерал-полковник тепер не існує.