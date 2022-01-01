Третій раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться цими вихідними, – уряд ФРН
Сьогодні, 05:37
Третій раунд перемовин між делегаціями України та Росії може відбутися вже цими вихідними.
Про це канцлеру ФРН Олафу Шольцу сказав президент РФ Володимир Путін, передає "Укрінформ" із посиланням на повідомлення уряду Німеччини.
Зазначається, що розмова Шольца й Путіна тривала годину.
Канцлер закликав російське керівництво негайно припинити всі бойові дії та надати гуманітарний доступ до постраждалих районів.
«Президент Путін повідомив канцлера, що Росія та Україна запланували на ці вихідні третій раунд переговорів», - указується в повідомленні.
В уряді ФРН додали, що Шольц і Путін домовилися провести подальші переговори найближчим часом.
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Про це канцлеру ФРН Олафу Шольцу сказав президент РФ Володимир Путін, передає "Укрінформ" із посиланням на повідомлення уряду Німеччини.
Зазначається, що розмова Шольца й Путіна тривала годину.
Канцлер закликав російське керівництво негайно припинити всі бойові дії та надати гуманітарний доступ до постраждалих районів.
«Президент Путін повідомив канцлера, що Росія та Україна запланували на ці вихідні третій раунд переговорів», - указується в повідомленні.
В уряді ФРН додали, що Шольц і Путін домовилися провести подальші переговори найближчим часом.
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