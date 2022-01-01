Третій раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться цими вихідними, – уряд ФРН

Третій раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться цими вихідними, – уряд ФРН
Третій раунд перемовин між делегаціями України та Росії може відбутися вже цими вихідними.

Про це канцлеру ФРН Олафу Шольцу сказав президент РФ Володимир Путін, передає "Укрінформ" із посиланням на повідомлення уряду Німеччини.

Зазначається, що розмова Шольца й Путіна тривала годину.

Канцлер закликав російське керівництво негайно припинити всі бойові дії та надати гуманітарний доступ до постраждалих районів.

«Президент Путін повідомив канцлера, що Росія та Україна запланували на ці вихідні третій раунд переговорів», - указується в повідомленні.

В уряді ФРН додали, що Шольц і Путін домовилися провести подальші переговори найближчим часом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Війна, Путін, Шольц, переговори
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зрадник, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, – так званий авіалюбитель Ілля Сметанін
Захисна готовність – на найвищому рівні, – голова Волиньради про загрозу вторгнення в область
Крізь призму війни: добрі новини першого дня весни від ВолиньPost. ПІДБІРКА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Третій раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться цими вихідними, – уряд ФРН
Сьогодні, 05:37
Введення НАТО закритого неба над Україною підтримують понад 70% американців, – опитування
Сьогодні, 04:39
Українські військові «глушать» окупантів державним гімном
Сьогодні, 03:55
«Гуманітарний коридор» можливий лише за умов дотримання повної тиші, – Київська ОДА
Сьогодні, 03:21
Samsung зупинив поставки в Росію
Сьогодні, 02:49
Схожі новини
Переговори України і Росії почалися Переговори України і Росії почалися
03 березень, 17:05
Перемовини України та Росії не відбудуться в Біловезькій пущі, місце змінилося Перемовини України та Росії не відбудуться в Біловезькій пущі, місце змінилося
02 березень, 22:45
Московські депутати просять Путіна припинити війну Московські депутати просять Путіна припинити війну
02 березень, 02:45
Путін назвав 3 умови для припинення війни з Україною Путін назвав 3 умови для припинення війни з Україною
28 лютий, 18:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Третій раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться цими вихідними, – уряд ФРН
Сьогодні, 05:37
 0
Введення НАТО закритого неба над Україною підтримують понад 70% американців, – опитування
Сьогодні, 04:39
 0
Українські військові «глушать» окупантів державним гімном
Сьогодні, 03:55
 0
«Гуманітарний коридор» можливий лише за умов дотримання повної тиші, – Київська ОДА
Сьогодні, 03:21
 0
Samsung зупинив поставки в Росію
Сьогодні, 02:49
 0
Медіа
відео
1/8