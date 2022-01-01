Українські військові «глушать» окупантів державним гімном
Сьогодні, 03:55
Українські військові національним гімном глушать повідомлення російських загарбників по короткохвильовому радіо.
Про це повідомляє Верховна Рада України на своїй сторінці в телеграмі.
"Росіяни намагаються передати свої плани короткохвильовим радіо, а Україна глушить їх національним гімном", - ідеться в повідомленні.
Відповідне відео опублікував журналіст-розслідувач Христо Грозєв з Bellingcat.
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Про це повідомляє Верховна Рада України на своїй сторінці в телеграмі.
"Росіяни намагаються передати свої плани короткохвильовим радіо, а Україна глушить їх національним гімном", - ідеться в повідомленні.
Відповідне відео опублікував журналіст-розслідувач Христо Грозєв з Bellingcat.
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