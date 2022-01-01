Українські військові «глушать» окупантів державним гімном

Українські військові «глушать» окупантів державним гімном
Українські військові національним гімном глушать повідомлення російських загарбників по короткохвильовому радіо.

Про це повідомляє Верховна Рада України на своїй сторінці в телеграмі.

"Росіяни намагаються передати свої плани короткохвильовим радіо, а Україна глушить їх національним гімном", - ідеться в повідомленні.

Відповідне відео опублікував журналіст-розслідувач Христо Грозєв з Bellingcat.


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Теги: Війна, ВРУ
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