Українські військові «глушать» окупантів державним гімном





Про це повідомляє Верховна Рада України на своїй сторінці в телеграмі.



"Росіяни намагаються передати свої плани короткохвильовим радіо, а Україна глушить їх національним гімном", - ідеться в повідомленні.



Відповідне відео опублікував журналіст-розслідувач Христо Грозєв з Bellingcat.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські військові національним гімном глушать повідомлення російських загарбників по короткохвильовому радіо.Про це повідомляє Верховна Рада України на своїй сторінці в телеграмі."Росіяни намагаються передати свої плани короткохвильовим радіо, а Україна глушить їх національним гімном", - ідеться в повідомленні.Відповідне відео опублікував журналіст-розслідувачз Bellingcat.

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