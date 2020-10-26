Samsung зупинив поставки в Росію





Про це повідомляє Reuters, передає



Samsung також передасть 6 млн доларів, у тому числі 1 млн доларів на побутову електроніку, та добровільні пожертвування від робітників на підтримку гуманітарних зусиль у регіоні – мова йде зокрема про допомогу біженцям.



За даними аналітичної компанії Counterpoint, Samsung Electronics посідає перше місце з виробництва телефонів у Росії з часткою ринку 30% у четвертому кварталі 2021 року, випереджаючи Xiaomi з 23% та Apple з 13%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанія Samsung Electronics припинила постачання в Росію "у зв'язку з поточними геополітичними подіями".Про це повідомляє Reuters, передає "Українська правда" Samsung також передасть 6 млн доларів, у тому числі 1 млн доларів на побутову електроніку, та добровільні пожертвування від робітників на підтримку гуманітарних зусиль у регіоні – мова йде зокрема про допомогу біженцям.За даними аналітичної компанії Counterpoint, Samsung Electronics посідає перше місце з виробництва телефонів у Росії з часткою ринку 30% у четвертому кварталі 2021 року, випереджаючи Xiaomi з 23% та Apple з 13%.

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