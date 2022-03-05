«Гуманітарний коридор» можливий лише за умов дотримання повної тиші, – Київська ОДА





Про це інформує Київська ОДА на своїй офіційній сторінці в телеграмі.



Наразі немає офіційного підтвердження, що 05.03.2022 запланували припинити вогонь.



За таких умов неможливо гарантувати безпеку при перевезенні людей так званими «гуманітарними коридорами» із постраждалих населених пунктів.



Кожне життя – це найбільша цінність. Тож завдання української держави – гарантувати безпечне пересування цивільного населення.



До слова, створення «гуманітарного коридору» можливе лише за умов дотримання повної тиші.



Як тільки українська сторона матиме офіційне підтвердження, про це повідомлять.

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