«Гуманітарний коридор» можливий лише за умов дотримання повної тиші, – Київська ОДА

«Гуманітарний коридор» можливий лише за умов дотримання повної тиші, – Київська ОДА
Російські загарбники не припиняють вогонь, тож евакуювати населення наразі неможливо.

Про це інформує Київська ОДА на своїй офіційній сторінці в телеграмі.

Наразі немає офіційного підтвердження, що 05.03.2022 запланували припинити вогонь.

За таких умов неможливо гарантувати безпеку при перевезенні людей так званими «гуманітарними коридорами» із постраждалих населених пунктів.

Кожне життя – це найбільша цінність. Тож завдання української держави – гарантувати безпечне пересування цивільного населення.

До слова, створення «гуманітарного коридору» можливе лише за умов дотримання повної тиші.

Як тільки українська сторона матиме офіційне підтвердження, про це повідомлять.

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Теги: Київ, війна
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