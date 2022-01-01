Введення НАТО закритого неба над Україною підтримують понад 70% американців, – опитування

Введення НАТО закритого неба над Україною підтримують понад 70% американців, – опитування
Більшість американців вважають, що США мають припинити купувати російські нафту і газ і разом із НАТО закрити небо над Україною. Останнє необхідне нашій державі для захисту від ударів з повітря з боку Росії.

Відповідне опитування було проведено 3 та 4 березня, пише Reuters.

Так, 74% опитаних – за створення безпольотної зони над Україною, а 80% – за бойкот російської нафти.

Журналісти зазначають: результати опитування показують, що обурення американців щодо російського вторгнення в Україну зростає.

Крім того, 81% американців вважають, що Вашингтон має ввести додаткові санкції проти Росії через її вторгнення на територію незалежної української держави, а близько 77% респондентів заявили, що США слід заарештувати активи російських олігархів, пов'язаних із Володимиром Путіним.

Нагаладаємо, НАТО не погодилось забезпечити безпольотну зону над Україною.

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Теги: НАТО, небо, війна
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