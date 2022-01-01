«На Шацькому напрямку затримали десантника з Білорусі», – Євгеній Жуков
Сьогодні, 01:52
На Волині, у колишньому Шацькому районі, люди затримали білоруського десантника.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Євгеній Жуков.
"На Шацькому напрямку затримано десантника з Білорусі. Затримали люди, викликали прикордонники.... Каже що перейшов на бік України бо не хоче воювати з нами... Розказує про позиції, про кількість військ на кордоні", - йдеться у дописі поліцейського.
Нагагадаємо, що 3 березня на Волинському напрямку білоруські військові отримали наказ про перетин кордону з Україною, проте офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилась за припинення контрактів.
4 березня Луцький міський голова записав відеозвернення до жителів Бреста та усіх білорусів, в якому попросив їх не бути російськими найманцями.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Євгеній Жуков.
"На Шацькому напрямку затримано десантника з Білорусі. Затримали люди, викликали прикордонники.... Каже що перейшов на бік України бо не хоче воювати з нами... Розказує про позиції, про кількість військ на кордоні", - йдеться у дописі поліцейського.
Нагагадаємо, що 3 березня на Волинському напрямку білоруські військові отримали наказ про перетин кордону з Україною, проте офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилась за припинення контрактів.
4 березня Луцький міський голова записав відеозвернення до жителів Бреста та усіх білорусів, в якому попросив їх не бути російськими найманцями.
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