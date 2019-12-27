«Рубають, рубають, рубають», – Арестович про волинську бригаду

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович охарактеризував, як воюють військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені Князя Романа Великого.Про це радник голови Офісу президента написав на своїй сторінці у фейсбуці.В підбитті підсумків 9 дня війни проти Росії, Арестович зазначив, що це наша війна судного дня.«Ціна буде не легкою, але перемога змінить все. Всі долі Європи і світу. Тому закономірність нашої перемоги теж історична. За нами - правда київських князів Стародавньої Русі. За нами Святослав, Володимир, Богдан», - написав Арестович і додав, що Україна вже «переграла» Крути, цього разу знищивши елітні московські частини.Крім цього Арестович згадав бойовий шлях волинської бригади.«14 бригада (колишня 51, розстріляна Безлером і в Іловайську) сьогодні вклинюється в центр бойових порядків російських військ - рубає, рубає, рубає», - написав Олексій Арестович.Також політик підкреслив, що українці переграють весь той морок, який на них наводили століттями і захистять неньку-Україну. За словами Арестовича, нинішнє покоління українців виправить тисячолітню несправедливість.