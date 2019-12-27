«Рубають, рубають, рубають», – Арестович про волинську бригаду
Сьогодні, 01:31
Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович охарактеризував, як воюють військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені Князя Романа Великого.
Про це радник голови Офісу президента написав на своїй сторінці у фейсбуці.
В підбитті підсумків 9 дня війни проти Росії, Арестович зазначив, що це наша війна судного дня.
«Ціна буде не легкою, але перемога змінить все. Всі долі Європи і світу. Тому закономірність нашої перемоги теж історична. За нами - правда київських князів Стародавньої Русі. За нами Святослав, Володимир, Богдан», - написав Арестович і додав, що Україна вже «переграла» Крути, цього разу знищивши елітні московські частини.
Крім цього Арестович згадав бойовий шлях волинської бригади.
«14 бригада (колишня 51, розстріляна Безлером і в Іловайську) сьогодні вклинюється в центр бойових порядків російських військ - рубає, рубає, рубає», - написав Олексій Арестович.
Також політик підкреслив, що українці переграють весь той морок, який на них наводили століттями і захистять неньку-Україну. За словами Арестовича, нинішнє покоління українців виправить тисячолітню несправедливість.
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Про це радник голови Офісу президента написав на своїй сторінці у фейсбуці.
В підбитті підсумків 9 дня війни проти Росії, Арестович зазначив, що це наша війна судного дня.
«Ціна буде не легкою, але перемога змінить все. Всі долі Європи і світу. Тому закономірність нашої перемоги теж історична. За нами - правда київських князів Стародавньої Русі. За нами Святослав, Володимир, Богдан», - написав Арестович і додав, що Україна вже «переграла» Крути, цього разу знищивши елітні московські частини.
Крім цього Арестович згадав бойовий шлях волинської бригади.
«14 бригада (колишня 51, розстріляна Безлером і в Іловайську) сьогодні вклинюється в центр бойових порядків російських військ - рубає, рубає, рубає», - написав Олексій Арестович.
Також політик підкреслив, що українці переграють весь той морок, який на них наводили століттями і захистять неньку-Україну. За словами Арестовича, нинішнє покоління українців виправить тисячолітню несправедливість.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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