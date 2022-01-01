Опублікували імена білоруських льотчиків, які бомбили міста України

Опублікували імена білоруських льотчиків, які бомбили міста України
Стали відомі імена білоруських льотчиків, які брали участь в бомбардуванні українських міст.

Про це повідомили на сторінці Головного управління розвідки України.

Розвідники оприлюднили список особового складу бригади армійської авіації, що здійснює бойові вильоти з аеродрому РБ “Ліда” для завдання ударів по мирному населенню та інфраструктурі України.

"Дані особи вже можуть вважати себе "лётчиками-залётчиками"! Все, доліталися, "шановні"! Ми вже працюємо над вашим пошуком! Й ви сповна відповісте за кожну сльозинку нашого народу! Слава Україні!" - йдеться в дописі.

У списку – понад 100 військових льотчиків різних звань – від лейтенанта до полковника. З повним списком осіб можна ознайомитися ТУТ.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, війна, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зрадник, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, – так званий авіалюбитель Ілля Сметанін
Захисна готовність – на найвищому рівні, – голова Волиньради про загрозу вторгнення в область
Крізь призму війни: добрі новини першого дня весни від ВолиньPost. ПІДБІРКА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Рубають, рубають, рубають», – Арестович про волинську бригаду
Сьогодні, 01:31
В Росії почалися проблеми з YouTube
Сьогодні, 01:09
Опублікували імена білоруських льотчиків, які бомбили міста України
Сьогодні, 00:47
На Харківщині ЗСУ перейшли у наступ і відтіснили ворога до кордону
Сьогодні, 00:14
5 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Білорусь вступила у війну з Україною Білорусь вступила у війну з Україною
01 березень, 11:54
Пункти пропуску з Білоруссю та Росією закрили, як повернутися додому українцям Пункти пропуску з Білоруссю та Росією закрили, як повернутися додому українцям
26 лютий, 22:19
На Харківщині ЗСУ перейшли у наступ і відтіснили ворога до кордону На Харківщині ЗСУ перейшли у наступ і відтіснили ворога до кордону
Сьогодні, 00:14
«Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас», – Зеленський до країн НАТО «Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас», – Зеленський до країн НАТО
04 березень, 23:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Рубають, рубають, рубають», – Арестович про волинську бригаду
Сьогодні, 01:31
 0
В Росії почалися проблеми з YouTube
Сьогодні, 01:09
 0
Опублікували імена білоруських льотчиків, які бомбили міста України
Сьогодні, 00:47
 0
На Харківщині ЗСУ перейшли у наступ і відтіснили ворога до кордону
Сьогодні, 00:14
 0
5 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8