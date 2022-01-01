Опублікували імена білоруських льотчиків, які бомбили міста України
Сьогодні, 00:47
Стали відомі імена білоруських льотчиків, які брали участь в бомбардуванні українських міст.
Про це повідомили на сторінці Головного управління розвідки України.
Розвідники оприлюднили список особового складу бригади армійської авіації, що здійснює бойові вильоти з аеродрому РБ “Ліда” для завдання ударів по мирному населенню та інфраструктурі України.
"Дані особи вже можуть вважати себе "лётчиками-залётчиками"! Все, доліталися, "шановні"! Ми вже працюємо над вашим пошуком! Й ви сповна відповісте за кожну сльозинку нашого народу! Слава Україні!" - йдеться в дописі.
У списку – понад 100 військових льотчиків різних звань – від лейтенанта до полковника. З повним списком осіб можна ознайомитися ТУТ.
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Про це повідомили на сторінці Головного управління розвідки України.
Розвідники оприлюднили список особового складу бригади армійської авіації, що здійснює бойові вильоти з аеродрому РБ “Ліда” для завдання ударів по мирному населенню та інфраструктурі України.
"Дані особи вже можуть вважати себе "лётчиками-залётчиками"! Все, доліталися, "шановні"! Ми вже працюємо над вашим пошуком! Й ви сповна відповісте за кожну сльозинку нашого народу! Слава Україні!" - йдеться в дописі.
У списку – понад 100 військових льотчиків різних звань – від лейтенанта до полковника. З повним списком осіб можна ознайомитися ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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