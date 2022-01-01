На Харківщині ЗСУ перейшли у наступ і відтіснили ворога до кордону

На Харківщині ЗСУ перейшли у наступ і відтіснили ворога до кордону
Збройним силам України вдалося перейти у наступ на Харківському напрямку та відтіснити російські окупаційні війська до кордону на окремих ділянках.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Олега Синєгубова Збройні сили України витримали напад російської армії та зуміли перейти у контрнаступ.

«Наприклад, лінію ворога вони відсунули у Сумському напрямку від Харкова, повністю зайнявши позиції державного кордону», – сказав голова ОВА та додав, що так само військові спробують зробити і на Дергачівському напрямку на північ від Харкова.

Олег Синєгубов запевняє, що росіяни практично втратили наступальні ресурси і не роблять масованих атак бронетехнікою.

"Ворог фактично програв цю війну. Йому нічого не залишається, окрім підступного гатіння по житлових масивах, по центру міста. У нас тривають артобстріли цілий день, ракетні також", – додав Синєгубов.


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Теги: війна, Україна, Харківщина
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