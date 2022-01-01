На Харківщині ЗСУ перейшли у наступ і відтіснили ворога до кордону
Сьогодні, 00:14
Збройним силам України вдалося перейти у наступ на Харківському напрямку та відтіснити російські окупаційні війська до кордону на окремих ділянках.
Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За словами Олега Синєгубова Збройні сили України витримали напад російської армії та зуміли перейти у контрнаступ.
«Наприклад, лінію ворога вони відсунули у Сумському напрямку від Харкова, повністю зайнявши позиції державного кордону», – сказав голова ОВА та додав, що так само військові спробують зробити і на Дергачівському напрямку на північ від Харкова.
Олег Синєгубов запевняє, що росіяни практично втратили наступальні ресурси і не роблять масованих атак бронетехнікою.
"Ворог фактично програв цю війну. Йому нічого не залишається, окрім підступного гатіння по житлових масивах, по центру міста. У нас тривають артобстріли цілий день, ракетні також", – додав Синєгубов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За словами Олега Синєгубова Збройні сили України витримали напад російської армії та зуміли перейти у контрнаступ.
«Наприклад, лінію ворога вони відсунули у Сумському напрямку від Харкова, повністю зайнявши позиції державного кордону», – сказав голова ОВА та додав, що так само військові спробують зробити і на Дергачівському напрямку на північ від Харкова.
Олег Синєгубов запевняє, що росіяни практично втратили наступальні ресурси і не роблять масованих атак бронетехнікою.
"Ворог фактично програв цю війну. Йому нічого не залишається, окрім підступного гатіння по житлових масивах, по центру міста. У нас тривають артобстріли цілий день, ракетні також", – додав Синєгубов.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Росії почалися проблеми з YouTube
Сьогодні, 01:09
На Харківщині ЗСУ перейшли у наступ і відтіснили ворога до кордону
Сьогодні, 00:14
5 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас», – Зеленський до країн НАТО
04 березень, 23:37