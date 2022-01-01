«Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас», – Зеленський до країн НАТО

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відео звернення до українського народу та до країн-членів НАТО.На початку звернення президент звернувся до українців та зазначив, що Україна витримала 9 днів темряви і зла і це утричі більше, ніж темрява і зло розраховувало.«Ми відповіли на вторгнення як вміємо у моменти найвищої небезпеки – героїзмом, солідарністю, взаємодопомогою. По-нашому, по-українськи. Історія Європи пам’ятатиме про це завжди. Увесь континент знатиме місто Харків, Чернігів, Суми, Волноваху, Маріуполь та багато інших прекрасних міст, які витримали найстрашнішу навалу з часів Другої світової війни», - сказав Володимир Зеленський.Президент спеціально сказав це як доконаний факт, адже українці єдині та дають бій ворогу у всіх містах. Також Зеленський пообіцяв, що українські військові помстяться за Херсон.«Сьогодні намагалися принизити, але не вийшло, не дали. Українці не дали розіграти себе у дешевій виставі. З подачкою замість допомоги, з пропагандою замість щирості. Російські пропагандисти думали про наших людей, як про себе, а херсонці горді і поважають себе, Україну», - сказав Володимир Зеленський і додав, складне рішення виходити проти озброєних ворогів, але наші люди відмовляються грати за правилами окупантів і залишаються українцями, навіть тимчасово опинившись у темряві.За словами президента, окупанти думали, що можуть відключити українців від телебачення, відключити зв’язок, забрати зв’язок, тепло, продукти і думали, що це змусить українців підкоритися.«Але навіть якщо ви позбавите нас кисню ми вдихнемо на повні груди, щоб сказати: «Геть від нашої землі», - зазначив глава держави.Також Зеленський згадав тих, хто загинув за дні війни і у цьому ж контексті звернувся до країн НАТО.«Є повне враження, що є час повне враження, що час пом’янути ще дещо – гарантії та обіцянки безпеки, рішучість альянсів, цінності, які для декого, здається мені, померли. Сьогодні відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт, розгублений, саміт на якому видно, що не всі вважють боротьбу за свободу для Європи метою №1», - сказав Зеленський у зверненні.Президент України нагадав, що всі розвідки країн НАТО знають плани ворога і підтвердили, що Росія хоче продовжувати наступ.«9 днів ми бачимо жорстку війну. Руйнують наші міста, обстрілюють наших людей. Наших дітей, житлові квартали, церкви, школи, знищують все, що забезпечують нормальне людське життя і хочуть це продовжувати. Знаючи, що нові удари і жертви неминучі, члени НАТО свідомо ухвалили рішення не закривати небо над Україною. Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО. Це самогіпноз тих, хто слабкий, невпевнений, хоча може володіти зброєю у рази сильнішою, ніж є у нас. Ви повинні були думати про людей. Про людяність. А про що ви думали на тому засіданні? Усі люди, які загинуть від цього дня загинуть від цього дня загинуть також і через вас. Через вашу слабкість, роз’єднаність», - сказав Володимир Зеленський.Крім цього глава держави розповів, що на саміті НАТО провели через систему закупок 50 тонн дизпалива для України.«Мабуть для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум, але для нас він згорів у вогні російських військ. Хіба такого НАТО ми хотіли, хіба такий альянс ми будували? Сьогодні альянс дав зелене світло для подальшого бомбардування міст і сіл. Я не знаю кого ви можете захисти і чи здатні ви захистити свох країни, але від нас ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашими крові, пролитої за нашу спільну Європу, спільну свободу, спільне майбутнє», - звернувся Зеленський до членів НАТОРазом з тим президент України висловив вдячність країнам-партнерам НАТО, які є друзями України і допомагає їй.«Ми не відчуваємо себе наодинці. Продовжимо боротися, захистимо нашу землю завдяки нашим героям», - підсумував Володимир Зеленський.