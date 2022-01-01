Народження «Байрактара» і відновлення мобільного зв'язку на Херсонщині: добрі новини від ВолиньPost
04 березень, 23:02
Добігає кінця дев'ятий день повномасштабної війни в Україні. Російські окупанти продовжують терор і на інформаційному фронті. Щоправда, вони не врахували одну річ: нас не зламати. Щодня ми стаємо лише сильніші. Ми скучили за мирним небом і думка про перемогу нас не покидає. Це питання часу.
Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost традиційно зібрали підбірку добрих новин, аби наші читачі не втрачали бойовий дух і не забували, що попри всі негаразди світло таки є, воно продовжує жити у кожному з нас.
П'ятниця, 4 березня
«Це неправда, що ми слабші від Росії»: легендарний сотенний УПА впевнений у перемозі України
Легендарний сотенний УПА, 99-річний Мирослав Симчич, який боровся за волю України під час і після Другої світової, переконаний, що наша держава вистоїть у боротьбі з Росією.
«Це неправда, що ми слабші від Росії. Ми вистоїмо і дамо собі раду. І дамо Росії так в чоло, що вона більше не підніметься. Я був більше 30 літ в концтаборах і вивчив їхню (росіян — Ред.) психологію. Це люди, які не мають ні совісті, не честі, ніяких людських прикмет. Лиш одна сила може їх переконати», — сказав легендарний упівець.
У Луцьку на кухні, де раніше робили суші, тепер варять обіди для військових. ВІДЕО
Наш народ точно не зламати! Раніше на цій кухні цілими днями робили суші, нині ж тут щодня годують понад 150 волинських захисників. І втоми, запевняють кухарі, зовсім не відчувають. Після видачі обідів волонтери починають робити заготовки на наступний день.
Українські воїни знищили вже більше 9000 окупантів: загальні втрати ворога
Трохи статистики на ранок 4 березня:
особового складу - 9166 осіб,
танків ‒ 251 од,
бойових броньованих машин ‒ 939 од,
артилерійських систем – 105 од,
РСЗВ - 50 од,
засоби ППО - 18 од,
літаків – 33 од (уточнюється),
гелікоптерів – 37 од,
автомобільної техніки - 404 од,
легкі швидкісні катери - 2 од,
цистерн з ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
«Наші військові відмінно виконують свою роботу», – Погуляйко розповів про ситуацію в області
Ніч на 9 день війни, 4 лютого, у Волинській області пройшла спокійно, кордони області не порушені.
«Наші військові відмінно виконують свою роботу, а нам лишається добре виконувати свою. Адже у кожного свій фронт робіт – хтось допомагає та підтримує військових, хтось забезпечує життєдіяльність області», - резюмував Погуляйко.
Волинь не лише піклується про своїх жителів, а й допомагає іншим областям.
ЗСУ знищили першого російського генерала
ЗСУ вкотре довели, що в нас надійний захист. Ми не хотіли війни, але мусимо відстоювати свою землю, тож вороги начуваються! Хлопці знищили російського генерала - замкомандуючого 41-ї армії генерал-майора Суховецького.
Українські військові збили російський літак під Затокою на Одещині
І ще одна перемога. Під курортною Затокою на Одещині збили російський літак, який атакував один з об’єктів військової інфраструктури.
У Київському зоопарку народився лемур: назвали Байрактаром
У Київському зоопарку під час війни народився лемур. Кличку нововнародженому дали відповідну, тож мусить бути сильним.
До слова, пологові будинки столиці продовжуюють працювати. Протягом восьми днів у Києві з'явилося на світ 390 малюків - 199 хлопчиків та 191 дівчинка.
На Волині виміряли радіаційний фон
Цієї ночі всі українців сколихнула жахлива новина: виникла загроза радіаційної аварії на Запорізькій атомній електростанції.
Однак, на щастя, за результатами планових моніторингових досліджень, радіаційний фон на території Волині не несе загрози життю та здоров’ю населення.
Мінус один: українські військові знищили черговий російський винищувач
Ну не раді ми ворогам на своїй території! Збройні сили України збили ще один ворожий літак СУ-25.
Vodafon відновив мобільний зв'язок у Херсонській області
З рідними знову на зв'язку. Мобільний оператор Vodafon таки відновив мобільний зв'язок у Херсонській області.
Ось така підбірка на сьогодні. А ми в свою чергу нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost традиційно зібрали підбірку добрих новин, аби наші читачі не втрачали бойовий дух і не забували, що попри всі негаразди світло таки є, воно продовжує жити у кожному з нас.
П'ятниця, 4 березня
«Це неправда, що ми слабші від Росії»: легендарний сотенний УПА впевнений у перемозі України
Легендарний сотенний УПА, 99-річний Мирослав Симчич, який боровся за волю України під час і після Другої світової, переконаний, що наша держава вистоїть у боротьбі з Росією.
«Це неправда, що ми слабші від Росії. Ми вистоїмо і дамо собі раду. І дамо Росії так в чоло, що вона більше не підніметься. Я був більше 30 літ в концтаборах і вивчив їхню (росіян — Ред.) психологію. Це люди, які не мають ні совісті, не честі, ніяких людських прикмет. Лиш одна сила може їх переконати», — сказав легендарний упівець.
У Луцьку на кухні, де раніше робили суші, тепер варять обіди для військових. ВІДЕО
Наш народ точно не зламати! Раніше на цій кухні цілими днями робили суші, нині ж тут щодня годують понад 150 волинських захисників. І втоми, запевняють кухарі, зовсім не відчувають. Після видачі обідів волонтери починають робити заготовки на наступний день.
Українські воїни знищили вже більше 9000 окупантів: загальні втрати ворога
Трохи статистики на ранок 4 березня:
особового складу - 9166 осіб,
танків ‒ 251 од,
бойових броньованих машин ‒ 939 од,
артилерійських систем – 105 од,
РСЗВ - 50 од,
засоби ППО - 18 од,
літаків – 33 од (уточнюється),
гелікоптерів – 37 од,
автомобільної техніки - 404 од,
легкі швидкісні катери - 2 од,
цистерн з ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
«Наші військові відмінно виконують свою роботу», – Погуляйко розповів про ситуацію в області
Ніч на 9 день війни, 4 лютого, у Волинській області пройшла спокійно, кордони області не порушені.
«Наші військові відмінно виконують свою роботу, а нам лишається добре виконувати свою. Адже у кожного свій фронт робіт – хтось допомагає та підтримує військових, хтось забезпечує життєдіяльність області», - резюмував Погуляйко.
Волинь не лише піклується про своїх жителів, а й допомагає іншим областям.
ЗСУ знищили першого російського генерала
ЗСУ вкотре довели, що в нас надійний захист. Ми не хотіли війни, але мусимо відстоювати свою землю, тож вороги начуваються! Хлопці знищили російського генерала - замкомандуючого 41-ї армії генерал-майора Суховецького.
Українські військові збили російський літак під Затокою на Одещині
І ще одна перемога. Під курортною Затокою на Одещині збили російський літак, який атакував один з об’єктів військової інфраструктури.
У Київському зоопарку народився лемур: назвали Байрактаром
У Київському зоопарку під час війни народився лемур. Кличку нововнародженому дали відповідну, тож мусить бути сильним.
До слова, пологові будинки столиці продовжуюють працювати. Протягом восьми днів у Києві з'явилося на світ 390 малюків - 199 хлопчиків та 191 дівчинка.
На Волині виміряли радіаційний фон
Цієї ночі всі українців сколихнула жахлива новина: виникла загроза радіаційної аварії на Запорізькій атомній електростанції.
Однак, на щастя, за результатами планових моніторингових досліджень, радіаційний фон на території Волині не несе загрози життю та здоров’ю населення.
Мінус один: українські військові знищили черговий російський винищувач
Ну не раді ми ворогам на своїй території! Збройні сили України збили ще один ворожий літак СУ-25.
Vodafon відновив мобільний зв'язок у Херсонській області
З рідними знову на зв'язку. Мобільний оператор Vodafon таки відновив мобільний зв'язок у Херсонській області.
Ось така підбірка на сьогодні. А ми в свою чергу нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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