Народження «Байрактара» і відновлення мобільного зв'язку на Херсонщині: добрі новини від ВолиньPost

П'ятниця, 4 березня

Добігає кінця дев'ятий день повномасштабної війни в Україні. Російські окупанти продовжують терор і на інформаційному фронті. Щоправда, вони не врахували одну річ: нас не зламати. Щодня ми стаємо лише сильніші. Ми скучили за мирним небом і думка про перемогу нас не покидає. Це питання часу.Журналіститрадиційно зібрали підбірку добрих новин, аби наші читачі не втрачали бойовий дух і не забували, що попри всі негаразди світло таки є, воно продовжує жити у кожному з нас.Легендарний сотенний УПА, 99-річний, який боровся за волю України під час і після Другої світової, переконаний, що наша держава вистоїть у боротьбі з Росією.«Це неправда, що ми слабші від Росії. Ми вистоїмо і дамо собі раду. І дамо Росії так в чоло, що вона більше не підніметься. Я був більше 30 літ в концтаборах і вивчив їхню (росіян — Ред.) психологію. Це люди, які не мають ні совісті, не честі, ніяких людських прикмет. Лиш одна сила може їх переконати», — сказав легендарний упівець.Наш народ точно не зламати! Раніше на цій кухні цілими днями робили суші, нині ж тут щодня годують понад 150 волинських захисників. І втоми, запевняють кухарі, зовсім не відчувають. Після видачі обідів волонтери починають робити заготовки на наступний день.Трохи статистики на ранок 4 березня:особового складу - 9166 осіб,танків ‒ 251 од,бойових броньованих машин ‒ 939 од,артилерійських систем – 105 од,РСЗВ - 50 од,засоби ППО - 18 од,літаків – 33 од (уточнюється),гелікоптерів – 37 од,автомобільної техніки - 404 од,легкі швидкісні катери - 2 од,цистерн з ППМ - 60,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.Ніч на 9 день війни, 4 лютого, у Волинській області пройшла спокійно, кордони області не порушені.«Наші військові відмінно виконують свою роботу, а нам лишається добре виконувати свою. Адже у кожного свій фронт робіт – хтось допомагає та підтримує військових, хтось забезпечує життєдіяльність області», - резюмувавВолинь не лише піклується про своїх жителів, а й допомагає іншим областям.ЗСУ вкотре довели, що в нас надійний захист. Ми не хотіли війни, але мусимо відстоювати свою землю, тож вороги начуваються! Хлопці знищили російського генерала - замкомандуючого 41-ї армії генерал-майораІ ще одна перемога. Під курортною Затокою на Одещині збили російський літак, який атакував один з об’єктів військової інфраструктури.У Київському зоопарку під час війни народився лемур. Кличку нововнародженому дали відповідну, тож мусить бути сильним.До слова, пологові будинки столиці продовжуюють працювати. Протягом восьми днів у Києві з'явилося на світ 390 малюків - 199 хлопчиків та 191 дівчинка.Цієї ночі всі українців сколихнула жахлива новина: виникла загроза радіаційної аварії на Запорізькій атомній електростанції.Однак, на щастя, за результатами планових моніторингових досліджень,Ну не раді ми ворогам на своїй території! Збройні сили України збили ще один ворожий літак СУ-25.З рідними знову на зв'язку. Мобільний оператор Vodafon таки відновив мобільний зв'язок у Херсонській області.Ось така підбірка на сьогодні. А ми в свою чергу нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!