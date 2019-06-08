На Волині виміряли радіаційний фон

виникла загроза радіаційної аварії на Запорізькій атомній електростанції. Внаслідок обстрілів російських окупантів виникла пожежа на території атомної станції.



Але, за результатами планових моніторингових досліджень, радіаційний фон на території Волині не несе загрози життю та здоров’ю населення.



Про це



Встановили, що радіаційний гамма фон не перевищує природний фон: м. Луцьк і Луцький район показники радіаційного фону становлять 10 – 13 мкР/год., Ковельський район 11 — 12 мкР/год., Володимир-Волинський район 10 – 11 мкР/год., Камінь-Каширський район 11 – 12 мкР/год..



Якщо трапилася радіаційна надзвичайна ситуація, вам необхідно залишатися в приміщенні або негайно зайти до нього, якщо ви перебуваєте на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку ви можете зробити.



— Зайдіть в укриття, підвал або в середину будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі.



— Заберіть всередину домашніх тварин.



— Закрийте та заблокуйте всі вікна та двері в приміщенні, не підходьте до них без нагальної потреби.



— Зробіть кількаденний запас води у герметичних ємностях. Продукти загорніть у плівки і покладіть у холодильник або шафу.



— Підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов’язку для захисту органів дихання.



— Слідкуйте за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади.



В разі виникнення радіаційної аварії доцільно здійснювати йодну профілактику препаратами стабільного йоду.



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НАРАЗІ ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЙОДОПРОФІЛАКТИКИ ВІДСУТНІ



Йодна профілактика застосовується до моменту впливу радіоізотопів йоду або протягом перших 6 годин після поглинання радіації щитоподібною залозою.



У надзвичайних ситуаціях, за відсутності таблетованої форми калій йодиду, як виняток (!), можуть бути використані інші препарати, що містять йод: спиртовий розчин йоду та розчин Люголя.



Оптимальний ефект йодної профілактики досягається при прийомі препарату за 6 і менше годин до надходження радіації. Прийом препарату одночасно з надходженням «хмари» залишається ефективним та через 6 годин після інгаляційного надходження приводить до 2-х кратного зниження дози.



Регламентом проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії встановлено такі вікові групи та дозування препарату стабільного йоду (калій йодид):



діти до 1 місяця (немовлята й діти, які перебувають на грудному вигодовуванні) – 16 мг,



діти від 1 місяця до 3 років – 32 мг,



діти від 3 до 12 років – 62,5 мг,



підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері, які годують груддю – 125 мг .



Важливо! Калій йодид приймається після їжі і лише після офіційного оповіщення в ЗМІ про радіаційну аварію та необхідність проведення йодної профілактики.



Можливе застосування для йодної профілактики розчин Люголя та спиртовий розчин йоду, однак це повинне розглядатися, як виняткова, а не рівноцінна заміна таблетованої форми калію йодиду.



Спиртовий розчин йоду 5% застосовується для дорослих і дітей старших 12 років по 1 мл (44 краплі) в 1/2 склянки молока або води.



Діти від 5 років до 12 років спиртовий розчин йоду 5% по 20-22 краплі 1 раз або по 10-11 крапель 2 рази в один день на 1/2 склянки молока або води. Дітям до 5 років можливе застосування 2,5 % спиртового розчину з розрахунку 20-22 краплі 1 раз шляхом нанесення на шкіру тампоном у вигляді смуг на передпліччях і гомілках.



Розчин Люголя (водний розчин, містить 5% йоду та 10% йодиду калію). Застосовується для дорослих і дітей старших 12 років по 22 краплі, або 1 мл розчину в 1/2 склянки молока або води. Для дітей від 5 до 12 років по 10-11 крапель 1 раз або по 5-6 крапель 2 рази в день на 1/2 склянки молока або води. Іншим віковим групам не призначається.



Важливо! Йодна профілактика здійснюється лише після офіційного оповіщення в ЗМІ.



Варто знати, що нераціональне приймання препаратів йоду може призвести також до негативних наслідків. Примати лише у разі радіаційних аварій!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цієї ночі. Внаслідок обстрілів російських окупантів виникла пожежа на території атомної станції.Але, за результатами планових моніторингових досліджень, радіаційний фон на території Волині не несе загрози життю та здоров’ю населення.Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Встановили, що радіаційний гамма фон не перевищує природний фон: м. Луцьк і Луцький район показники радіаційного фону становлять 10 – 13 мкР/год., Ковельський район 11 — 12 мкР/год., Володимир-Волинський район 10 – 11 мкР/год., Камінь-Каширський район 11 – 12 мкР/год.., вам необхідно залишатися в приміщенні або негайно зайти до нього, якщо ви перебуваєте на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку ви можете зробити.— Зайдіть в укриття, підвал або в середину будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі.— Заберіть всередину домашніх тварин.— Закрийте та заблокуйте всі вікна та двері в приміщенні, не підходьте до них без нагальної потреби.— Зробіть кількаденний запас води у герметичних ємностях. Продукти загорніть у плівки і покладіть у холодильник або шафу.— Підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов’язку для захисту органів дихання.— Слідкуйте за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади.В разі виникнення радіаційної аварії доцільно здійснювати йодну профілактику препаратами стабільного йоду.Йодна профілактика застосовується до моменту впливу радіоізотопів йоду або протягом перших 6 годин після поглинання радіації щитоподібною залозою.У надзвичайних ситуаціях, за відсутності таблетованої форми калій йодиду, як виняток (!), можуть бути використані інші препарати, що містять йод: спиртовий розчин йоду та розчин Люголя.Оптимальний ефект йодної профілактики досягається при прийомі препарату за 6 і менше годин до надходження радіації. Прийом препарату одночасно з надходженням «хмари» залишається ефективним та через 6 годин після інгаляційного надходження приводить до 2-х кратного зниження дози.Регламентом проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії встановлено такі вікові групи та дозування препарату стабільного йоду (калій йодид):діти до 1 місяця (немовлята й діти, які перебувають на грудному вигодовуванні) – 16 мг,діти від 1 місяця до 3 років – 32 мг,діти від 3 до 12 років – 62,5 мг,підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері, які годують груддю – 125 мг .Важливо! Калій йодид приймається після їжі і лише після офіційного оповіщення в ЗМІ про радіаційну аварію та необхідність проведення йодної профілактики.Можливе застосування для йодної профілактики розчин Люголя та спиртовий розчин йоду, однак це повинне розглядатися, як виняткова, а не рівноцінна заміна таблетованої форми калію йодиду.Спиртовий розчин йоду 5% застосовується для дорослих і дітей старших 12 років по 1 мл (44 краплі) в 1/2 склянки молока або води.Діти від 5 років до 12 років спиртовий розчин йоду 5% по 20-22 краплі 1 раз або по 10-11 крапель 2 рази в один день на 1/2 склянки молока або води. Дітям до 5 років можливе застосування 2,5 % спиртового розчину з розрахунку 20-22 краплі 1 раз шляхом нанесення на шкіру тампоном у вигляді смуг на передпліччях і гомілках.Розчин Люголя (водний розчин, містить 5% йоду та 10% йодиду калію). Застосовується для дорослих і дітей старших 12 років по 22 краплі, або 1 мл розчину в 1/2 склянки молока або води. Для дітей від 5 до 12 років по 10-11 крапель 1 раз або по 5-6 крапель 2 рази в день на 1/2 склянки молока або води. Іншим віковим групам не призначається.Варто знати, що нераціональне приймання препаратів йоду може призвести також до негативних наслідків. Примати лише у разі радіаційних аварій!

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