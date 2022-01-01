В Україні дозволили арешт російського режисера Міхалкова

Відомого російського режисера Нікіту Міхалкова український суд дозволив арештувати за підтримку війни, розв'язаної Росією в Україні.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала генеральний прокурор УкраїниУкраїнські прокурори отримали санкцію суду на арешт радянського, а нині російського режисера Микити Михалкова, який підтримав війну Росії проти України та посягав на територіальну цілісність української держави."Мільйони людей подивилися фільми з вашою участю. Майже всім колись вони подобалися. Це і є ціль. Але часи змінилися. Чомусь перестали зніматися в повнометражних фільмах, а почали в документальних фільмах... про війну. Ми всі чудово розуміємо, який крок ви робите в ієрархії російського уряду - не останній. Припускаю, що ви знаходитесь у тісних стосунках з першими обличчями РФ, і це саме та причина, чому ви так завзято підтримуєте і пропагуєте війну. У всякому випадку, ось як ми бачимо це тут в Україні. Ось тут ілюстрація закінчується", - написала Ірина Венедиктова.Потім генеральний проркурор офіційно повідомила про дозвіл затримати Міхалкова з метою доставки до суду України для обрання запобіжного заходу.Також Ірина Венедіктова сказала, що в Україні запустили офіційну процедуру оголошення Міхалкова у міжнародний розшук.