«Європа, будь такою ж міцною, як народ України», – Володимир Зеленський звернувся до європейців. ВІДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народів Європи та поговорив з ними про війну.Відеозвернення опублікували на сторінці Офісу президента України.Розпочав своє зврення Володимир Зеленськй розпочав своє звернення з традиційного військового привітання «Бажаю здоров’я народу Європи» і пояснив. Що саме так вітаються українські військові: «Люди, які захищають наші домівки, нашу свободу, наше майбутнє, наших дітей, нашу Європу, українську Європу, яка є частиною вашої сім’ї. Нещодавно так стали вітатися всі громадяни України. Всі, хто захищає Україну від вторгнення, повномасштабної війни з боку Росії проти кожного з нас, проти кожної нашої сім’ї. Ми всі захищаємо нашу державу. Кожен на своєму місці – військові з автоматами, лікарі зі скальпелем в шпиталях і діти, які захищають нас своїми посмішками і сльозами. Це і є наше серце і наша мотивація».Далі президент України розділив свій виступ на три частини.«В мене є 3 хвилини до вас. Першу хвилину я хочу віддати мовчанню і вшанувати пам’ять всіх наших загиблих військових, спецслужбовців, поліцейських, розвідників, тих, хто віддав свої життя, тим, хто зараз біля нас, але ми їх не бачимо», - сказав Зеленський.Другу хвилину свого виступу глава держави присвятив мовчанню на честь українських цивільних, дорослих і дітей, які віддали своє життя, не знаючи про це.Третю хвилину Зеленський присвятив народам Європи.«Не мовчіть, виходьте на вулиці, підтримуйте Україну. Ми прагнемо цього, підтримуйте нашу свободу, бо це перемога не тільки над російськими військовими. Це перемога світла над темрявою, добра над злом, свободи над тим, що відбувається сьогодні на території України. Підтримуйте Україну. Якщо Україна не витримає – не витримає вся Європа, якщо Україна впаде – впаде вся Європа», - сказав президент України.Разом з тим Володимир Зеленський зазначив, що впевнений у перемозі України і це буде велика перемога демократії , свободи: «Тоді хвилини мовчання перетворяться в роки розквіту. Європа, будь такою ж міцною, як народ України. Слава Україні!»Завершив своє звернення до європейців президент такими словами: «Вільнюс, Франкфурт, Тбілісі, Братислава, Прага, Ліон, Париж – кожен з вас сьогодні українець».