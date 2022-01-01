«Доки бійці на передовій знищують окупанта, ми працюємо в тилу»: Погуляйко розповів про ситуацію на Волині

4 березня на Волині було спокійно, кордони області не порушені.Про це йдеться у зверненні голови ОВА"В окремих районах Луцька сирени звучали частіше, адже тестували нову систему оповіщення. Її встановлення вже на завершальному етапі. Сьогодні відправили гуманітарну допомогу населенню до Сумської, Київської, Харківської областей. А також міст Боярка, Бородянка, Фастів (на Київщині), Коростень та селище Корнинське на Житомирщині. Зокрема, це продукти харчування, одяг та взуття. Окрім того, допомога, відповідно до запитів, надана батальйонам ЗСУ, підрозділам прикордонної служби та ТрО. Таким чином, доки вони на передовій знищують окупанта, ми працюємо в тилу", - йдеться в його повідомленні.