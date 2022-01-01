В Росії заблокували Facebook

В Росії заблокували Facebook
Роскомнагляд вирішив заблокувати Facebook на території Росії.

Про це повідомляє пресслужба регулятора у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"4 березня 2022 ухвалено рішення про блокування доступу до мережі Facebook (належить компанії Meta Platforms, Inc.) на території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що з жовтня 2020 року зафіксовано 26 випадків "дискримінації російських ЗМІ та інформаційних ресурсів з боку Facebook".

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Теги: Росія, Україна, війна
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