У боях за Гостомель загинув Герой України

У бою з російськими окупантами за Гостомель загинув Герой України, почесний громадянин Бердянська майорПро це повідомила пресслужба Бердянської міської ради."Валерій – вихованець Бердянської школи-інтернату. З перших днів російської агресії на Сході України і до останнього дня майор Валерій Чибінєєв був на захисті територіальної цілісності та незалежності Батьківщини. За мужність, героїзм і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності Української держави, вірність військовій присязі Указом Президента України №348/2016 від 23 серпня 2016 року командиру роти снайперів 79 окремої десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ ЗСУ Чибінєєву Валерію Вікторовичу було присвоєно Звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». Йому було 34 роки. Вічна слава Герою!" - йдеться в повідомленні.