У боях за Гостомель загинув Герой України

У боях за Гостомель загинув Герой України
У бою з російськими окупантами за Гостомель загинув Герой України, почесний громадянин Бердянська майор Валерій Чибінеєв.

Про це повідомила пресслужба Бердянської міської ради.

"Валерій – вихованець Бердянської школи-інтернату. З перших днів російської агресії на Сході України і до останнього дня майор Валерій Чибінєєв був на захисті територіальної цілісності та незалежності Батьківщини. За мужність, героїзм і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності Української держави, вірність військовій присязі Указом Президента України №348/2016 від 23 серпня 2016 року командиру роти снайперів 79 окремої десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ ЗСУ Чибінєєву Валерію Вікторовичу було присвоєно Звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». Йому було 34 роки. Вічна слава Герою!" - йдеться в повідомленні.
У боях за Гостомель загинув Герой України

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зрадник, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, – так званий авіалюбитель Ілля Сметанін
Захисна готовність – на найвищому рівні, – голова Волиньради про загрозу вторгнення в область
Крізь призму війни: добрі новини першого дня весни від ВолиньPost. ПІДБІРКА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Доки бійці на передовій знищують окупанта, ми працюємо в тилу»: Погуляйко розповів про ситуацію на Волині
Сьогодні, 20:45
В Росії заблокували Facebook
Сьогодні, 20:33
У боях за Гостомель загинув Герой України
Сьогодні, 20:25
Після ворожих обстрілів горів Державний податковий університет в Ірпені. ФОТО
Сьогодні, 19:55
«Сухий закон»: у Луцьку муніципали знищили десятки ящиків алкоголю. ВІДЕО
Сьогодні, 19:26
Схожі новини
В Росії заблокували Facebook В Росії заблокували Facebook
Сьогодні, 20:33
Окупанти продовжують ракетно-бомбові удари: ситуація на усіх напрямках станом на 18:00 4 березня Окупанти продовжують ракетно-бомбові удари: ситуація на усіх напрямках станом на 18:00 4 березня
Сьогодні, 19:10
У Росії на війну відправляють строковиків: із роти зі 100 людей вижили 4 У Росії на війну відправляють строковиків: із роти зі 100 людей вижили 4
Сьогодні, 18:42
СБУ затримала зрадника, який «здав» ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. ВІДЕО СБУ затримала зрадника, який «здав» ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. ВІДЕО
Сьогодні, 17:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Доки бійці на передовій знищують окупанта, ми працюємо в тилу»: Погуляйко розповів про ситуацію на Волині
Сьогодні, 20:45
 0
В Росії заблокували Facebook
Сьогодні, 20:33
 0
У боях за Гостомель загинув Герой України
Сьогодні, 20:25
 0
Після ворожих обстрілів горів Державний податковий університет в Ірпені. ФОТО
Сьогодні, 19:55
 0
«Сухий закон»: у Луцьку муніципали знищили десятки ящиків алкоголю. ВІДЕО
Сьогодні, 19:26
 0
Медіа
відео
1/8