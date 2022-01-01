У боях за Гостомель загинув Герой України
Сьогодні, 20:25
У бою з російськими окупантами за Гостомель загинув Герой України, почесний громадянин Бердянська майор Валерій Чибінеєв.
Про це повідомила пресслужба Бердянської міської ради.
"Валерій – вихованець Бердянської школи-інтернату. З перших днів російської агресії на Сході України і до останнього дня майор Валерій Чибінєєв був на захисті територіальної цілісності та незалежності Батьківщини. За мужність, героїзм і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності Української держави, вірність військовій присязі Указом Президента України №348/2016 від 23 серпня 2016 року командиру роти снайперів 79 окремої десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ ЗСУ Чибінєєву Валерію Вікторовичу було присвоєно Звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». Йому було 34 роки. Вічна слава Герою!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомила пресслужба Бердянської міської ради.
"Валерій – вихованець Бердянської школи-інтернату. З перших днів російської агресії на Сході України і до останнього дня майор Валерій Чибінєєв був на захисті територіальної цілісності та незалежності Батьківщини. За мужність, героїзм і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності Української держави, вірність військовій присязі Указом Президента України №348/2016 від 23 серпня 2016 року командиру роти снайперів 79 окремої десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ ЗСУ Чибінєєву Валерію Вікторовичу було присвоєно Звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». Йому було 34 роки. Вічна слава Герою!" - йдеться в повідомленні.
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У боях за Гостомель загинув Герой України
Сьогодні, 20:25