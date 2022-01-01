Після ворожих обстрілів горів Державний податковий університет в Ірпені. ФОТО
Сьогодні, 19:55
Росія веде підступну війну проти України, зосередивши свої удари по цивільних будівлях. Від обстрілів постраждав Державний податковий університет (ДПУ).
Про це інформують у ДСНС.
Рятувальники показали наслідки ворожих ударів по університету в Ірпені. Будівля розташована на вулиці Університетській.
У п'ятницю, 4-го березня, там триває ліквідація наслідків обстрілів.
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Про це інформують у ДСНС.
Рятувальники показали наслідки ворожих ударів по університету в Ірпені. Будівля розташована на вулиці Університетській.
У п'ятницю, 4-го березня, там триває ліквідація наслідків обстрілів.
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