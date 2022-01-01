Після ворожих обстрілів горів Державний податковий університет в Ірпені. ФОТО





Про це інформують у ДСНС.



Рятувальники показали наслідки ворожих ударів по університету в Ірпені. Будівля розташована на вулиці Університетській.



У п'ятницю, 4-го березня, там триває ліквідація наслідків обстрілів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Росія веде підступну війну проти України, зосередивши свої удари по цивільних будівлях. Від обстрілів постраждав Державний податковий університет (ДПУ).Про це інформують у ДСНС.Рятувальники показали наслідки ворожих ударів по університету в Ірпені. Будівля розташована на вулиці Університетській.У п'ятницю, 4-го березня, там триває ліквідація наслідків обстрілів.

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