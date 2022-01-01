«Сухий закон»: у Луцьку муніципали знищили десятки ящиків алкоголю. ВІДЕО





Про це на своїй сторінці у Ігор Поліщук.



"Луцьк. Ми попереджали усіх кілька разів. Розпорядження міського голови про заборону продажу алкоголю в дії. Дякую поліції та муніципальній варті за роботу в цьому напрямку", - про це йдеться у дописі.



Нагадаємо, 1 березня





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку інспектори департаменту муніципальної варти Луцькради знищили кілька ящиків алкоголю в одній із точок продажу у місті під час "сухого закону".Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав"Луцьк. Ми попереджали усіх кілька разів. Розпорядження міського голови про заборону продажу алкоголю в дії. Дякую поліції та муніципальній варті за роботу в цьому напрямку", - про це йдеться у дописі.Нагадаємо, 1 березня Волиньрада заборонила торгувати алкоголем на всій території області.

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