«Сухий закон»: у Луцьку муніципали знищили десятки ящиків алкоголю. ВІДЕО

«Сухий закон»: у Луцьку муніципали знищили десятки ящиків алкоголю. ВІДЕО
У Луцьку інспектори департаменту муніципальної варти Луцькради знищили кілька ящиків алкоголю в одній із точок продажу у місті під час "сухого закону".

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав Ігор Поліщук.

"Луцьк. Ми попереджали усіх кілька разів. Розпорядження міського голови про заборону продажу алкоголю в дії. Дякую поліції та муніципальній варті за роботу в цьому напрямку", - про це йдеться у дописі.

Нагадаємо, 1 березня Волиньрада заборонила торгувати алкоголем на всій території області.


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Теги: алкоголь, знищили, сухий закон, Луцьк
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