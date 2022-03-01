Vodafon відновив мобільний зв'язок у Херсонській області
Сьогодні, 19:00
Мобільний оператор Vodafon відновив мобільний зв'язок у Херсонській області.
Про це пише "Українська правда".
PR директор Vodafon Україна Вікторія Рубан сказала:
"…в общем, тут такое дело… связь в Херсоне починили..", – скромно написав один з наших технарів. Може хтось цього не знає, але наші водафонівські хлопчики і дівчата з техдирекціі – найкрутіші в світі. Тримають мережу "зубами" – і вночі, і в холод, і під обстрілами".
Також цю інформацію підтвердили жителі, які вже мали змогу поспілкуватися з рідними і друзями з Херсонської області.
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Про це пише "Українська правда".
PR директор Vodafon Україна Вікторія Рубан сказала:
"…в общем, тут такое дело… связь в Херсоне починили..", – скромно написав один з наших технарів. Може хтось цього не знає, але наші водафонівські хлопчики і дівчата з техдирекціі – найкрутіші в світі. Тримають мережу "зубами" – і вночі, і в холод, і під обстрілами".
Також цю інформацію підтвердили жителі, які вже мали змогу поспілкуватися з рідними і друзями з Херсонської області.
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