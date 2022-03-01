Vodafon відновив мобільний зв'язок у Херсонській області





Про це пише



PR директор Vodafon Україна Вікторія Рубан сказала:



"…в общем, тут такое дело… связь в Херсоне починили..", – скромно написав один з наших технарів. Може хтось цього не знає, але наші водафонівські хлопчики і дівчата з техдирекціі – найкрутіші в світі. Тримають мережу "зубами" – і вночі, і в холод, і під обстрілами".



Також цю інформацію підтвердили жителі, які вже мали змогу поспілкуватися з рідними і друзями з Херсонської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мобільний оператор Vodafon відновив мобільний зв'язок у Херсонській області.Про це пише "Українська правда". PR директор Vodafon Українасказала:"…в общем, тут такое дело… связь в Херсоне починили..", – скромно написав один з наших технарів. Може хтось цього не знає, але наші водафонівські хлопчики і дівчата з техдирекціі – найкрутіші в світі. Тримають мережу "зубами" – і вночі, і в холод, і під обстрілами".Також цю інформацію підтвердили жителі, які вже мали змогу поспілкуватися з рідними і друзями з Херсонської області.

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