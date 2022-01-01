З Волині в «гарячі точки» України відправили близько 150 тонн допомоги. ВІДЕО

З Волині в «гарячі точки» України відправили близько 150 тонн допомоги. ВІДЕО
Заступник голови Волинської обласної військової адміністрації Андрій Ярмольський розповів, як 4 березня працював координаційний центр Волині.

Про це він розповів у відеозверненні.

За словами Андрія Ярмольського, день видався насиченим та продуктивним, адже з Волині відправляли вагони з допомогою. Також заступник голови адміністрації звернувся до волонтерів та попросив, щоб ті зверталися до координаційного центру за допомогою.

«У нас відлаштована логістика, щоб централізовано відправляти допомогу на Схід, в «гарячі точки», - сказав Ярмольський.
Та додав, що у Волинському координаційному центрі допоможуть волонтерам централізовано доставити необхідний товар у потрібне місце.

Також він зазначив, що 4 березня з Волині відправили 150 тонн різної продукції та розповів для волонтерів про спрощений порядок проходження гуманітарної допомоги.


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Теги: Волинь, допомога
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