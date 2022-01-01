З Волині в «гарячі точки» України відправили близько 150 тонн допомоги. ВІДЕО

Заступник голови Волинської обласної військової адміністраціїрозповів, як 4 березня працював координаційний центр Волині.Про це він розповів у відеозверненні.За словами Андрія Ярмольського, день видався насиченим та продуктивним, адже з Волині відправляли вагони з допомогою. Також заступник голови адміністрації звернувся до волонтерів та попросив, щоб ті зверталися до координаційного центру за допомогою.«У нас відлаштована логістика, щоб централізовано відправляти допомогу на Схід, в «гарячі точки», - сказав Ярмольський.Та додав, що у Волинському координаційному центрі допоможуть волонтерам централізовано доставити необхідний товар у потрібне місце.Також він зазначив, що 4 березня з Волині відправили 150 тонн різної продукції та розповів для волонтерів про спрощений порядок проходження гуманітарної допомоги.