В Росії почалися проблеми з YouTube
Сьогодні, 01:09
В Росії почалися проблеми відеохостингом YouTube.
Про те, що він заблокований свідчать дані сервісу Globalcheck, - повідомляє Громадське радіо.
При виборі російського регіону відображається нульова доступність відеохостингу.
Таким чином в Російські Федерації продовжується стрімка інтернет ізоляція.
Нагадаємо, Роскомнагляд вирішив заблокувати Facebook на території Росії.
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Про те, що він заблокований свідчать дані сервісу Globalcheck, - повідомляє Громадське радіо.
При виборі російського регіону відображається нульова доступність відеохостингу.
Таким чином в Російські Федерації продовжується стрімка інтернет ізоляція.
Нагадаємо, Роскомнагляд вирішив заблокувати Facebook на території Росії.
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