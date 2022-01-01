В Росії почалися проблеми з YouTube

В Росії почалися проблеми з YouTube
В Росії почалися проблеми відеохостингом YouTube.

Про те, що він заблокований свідчать дані сервісу Globalcheck, - повідомляє Громадське радіо.

При виборі російського регіону відображається нульова доступність відеохостингу.
В Росії почалися проблеми з YouTube

Таким чином в Російські Федерації продовжується стрімка інтернет ізоляція.

Нагадаємо, Роскомнагляд вирішив заблокувати Facebook на території Росії.

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Теги: ютуб, росія
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