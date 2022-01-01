В Росії почалися проблеми з YouTube





Про те, що він заблокований свідчать дані сервісу Globalcheck, - повідомляє Громадське радіо.



При виборі російського регіону відображається нульова доступність відеохостингу.



Таким чином в Російські Федерації продовжується стрімка інтернет ізоляція.



Нагадаємо, Роскомнагляд вирішив заблокувати Facebook на території Росії.



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