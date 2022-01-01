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Тримають визначені рубежі та контратакують: ЗСУ доповіли про обстановку на ранок 5 березня

Тримають визначені рубежі та контратакують: ЗСУ доповіли про обстановку на ранок 5 березня
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6 ранку 5 березня.

Про це розповіли на сторінці Генштабу у фейсбуці.

Зокрема, інформують, що 5 березня розпочалася десята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Збройні Сили України і підрозділи Сил безпеки та оборони України ведуть запеклі бої зі звільнення українських міст від російських окупантів.

Частини та підрозділи загарбників деморалізовані, солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися у полон, втікають, залишаючи на українській землі озброєння і техніку. Активними бойовими діями завдають втрат противнику не тільки озброєні підрозділи українських захисників але й звичайні неозброєні люди, демонструючи окупанту свою громадянську позицію, завдаючи йому психологічної поразки.

Стикаючись з постійним опором та усвідомлюючи протиправність своїх дій окупанти продовжують обстріли цивільного населення, завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури та житлових будинках, лікарнях, дитячих садках, використовують жінок, дітей і літніх людей в якості “живого щита”. Не покидають спроб створити у власному інформаційному просторі картину визвольного “бліцкригу”, продовжують розповсюджувати тотальну брехню через підвладні ЗМІ, вживають заходів щодо приховування втрат в особовому складі та техніці, шляхом блокування доступу населення до правдивої та об’єктивної інформації.

Збройні Сили України продовжують тримати визначені рубежі на всіх напрямках, а на окремих напрямках контратакують та змушують противника відступати з втратами, порушують тилові комунікації та завдають нищівних ударів.

"На жаль, про всі наші успіхи ми поки що не можемо розповісти, щоб не зірвати задумане. Але повірте, у свій час все стане відомо.
Разом переможемо! Боротьба триває!" - йдеться у повідомленні.

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Теги: війна, обстановка
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