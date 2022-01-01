На Волині помер чоловік, якого прив’язали до стовпа і били нібито через мародерство

На Волині помер чоловік, якого прив’язали до стовпа і били нібито через мародерство
У Нововолинську після так званого «самосуду» помер чоловік 1984 року народження.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Інформують, що у ніч з 3 на 4 березня чоловік проник в будинок у Нововолинську, однак був затриманий рідними, які наглядали за оселею. Це належним чином задокументували, чоловіка відпустили. Викрасти він нічого не встиг.

Це вже було вдруге (проникав і перед тим, і теж нічого не вкрав).

Пізніше місцеві прив’язали його до стовпа і наносили удари по сідницях. Після «профбесіди» лишили прив’язаним. Однак чоловік помер.

Сьогодні, 5 березня, буде проведена судово-медична експертиза, яка встановить причину смерті. Про результати повідомлять додатково.

Відомо, що чоловік раніше неодноразово притягався до відповідальності за крадіжки, зловживав алкоголем. Попередньо – тілесні ушкодження зафіксовані лише на сідницях. Усі учасники встановлені поліцією, допитані. Вирішується питання кваліфікації.

Зображення ілюстративне


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Теги: Нововолинськ, мародерство, сметь
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