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Блінкен переконаний, що Україна переможе у війні з РФ

Блінкен переконаний, що Україна переможе у війні з РФ
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що переконаний у перемозі України в протистоянні з Росією.

Про це він розповів в інтерв’ю BBC, пише ТСН.

На запитання, чи впевнений він, що Україна переможе, він сказав: "З часом, безумовно": "Я не можу сказати вам, як довго це триватиме. Я не можу сказати, скільки часу це займе. Це не означає, що Росія чинить тиск на Україну, це багато про що каже".

Держсекретар США також зазначив, що війна вже пішла не за планами Путіна. Потужний спротив українських військ не дає росіянам пересуватися вглиб країни вже дев’ять днів.

"Якщо Москва має намір якимось чином скинути уряд і встановити свій власний маріонетковий режим, 45 мільйонів українців так чи інакше це відкинуть", - сказав Блінкен.

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Теги: Ентоні Блінкен, війна, Росія
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