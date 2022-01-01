Поліщук доповів про ситуацію в Луцьку на ранок 5 березня. ВІДЕО

Поліщук доповів про ситуацію в Луцьку на ранок 5 березня. ВІДЕО
Ситуація у місті Луцьку під контролем.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

"Ніч у громаді пройшла спокійно. Всі підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста та наших сіл, працюють в штатному режимі. Громадський транспорт курсує в режимі вихідного дня. Ми розгорнули програму по навчанню, як діяти в умовах воєнного стану: що робити під час обстрілу, базові навички самооборони, як поводити себе в укритті. Навчання відбуваються щодня о 13 00 в приміщенні комунального закладу "Спорт для всіх" по вулиці Будівельників, 11. Неодноразово ми наголошували на забороні продажу алкоголю, і порушники будуть покарані", - наголосив Ігор Поліщук.

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Теги: Росія, Україна, війна, Луцьк, ситуація
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