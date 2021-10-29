У війні з Росією загинули двоє військових з Волині. ФОТО

У Ковелі сьогодні, 5 березня, орієнтовно об 11.20-11.30 зустрічають загиблого у війні з Росією Героя - 24-річного ковельчанинаПро це інформує мер міста(9.07.1997 р.н.)"Маршрут - з мосту по Незалежності й до МТМО. Загинув 28.02.2022 в Донецькій області. Ночуватиме в хаті батьків", - йдеться у повідомленні мера.6 березня його відспівуватимуть в Соборі Димитрія Солунського, що на Шевченка, 3.Потому - громадянська панахида на Площі Героїв Майдану.Точні години повідомлять згодом.Іще одна сумна звістка надійшла у Володимир із зони проведення активних бойових дій - судмедекспертиза ідентифікувала останки солдатаякий загинув іще у перший день нападу російських військ.Про це повідомив у Фейсбук голова громади29-річний володимирчанин Андрій Нікончук служив за контрактом у Зенітно-ракетному полку. До останнього подиху захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів.У бійця залишилась бабуся та брат.Уночі 3 березня Президент Українинадав Андрію Нікончуку звання Героя України посмертно.