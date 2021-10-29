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У війні з Росією загинули двоє військових з Волині. ФОТО

У війні з Росією загинули двоє військових з Волині. ФОТО
У Ковелі сьогодні, 5 березня, орієнтовно об 11.20-11.30 зустрічають загиблого у війні з Росією Героя - 24-річного ковельчанина Лобанова Єгора Юрійовича.

Про це інформує мер міста Ігор Чайка.

(9.07.1997 р.н.)
"Маршрут - з мосту по Незалежності й до МТМО. Загинув 28.02.2022 в Донецькій області. Ночуватиме в хаті батьків", - йдеться у повідомленні мера.

6 березня його відспівуватимуть в Соборі Димитрія Солунського, що на Шевченка, 3.

Потому - громадянська панахида на Площі Героїв Майдану.

Точні години повідомлять згодом.
У війні з Росією загинули двоє військових з Волині. ФОТО

Іще одна сумна звістка надійшла у Володимир із зони проведення активних бойових дій - судмедекспертиза ідентифікувала останки солдата Андрія Нікончука, який загинув іще у перший день нападу російських військ.

Про це повідомив у Фейсбук голова громади Ігор Пальонка.

29-річний володимирчанин Андрій Нікончук служив за контрактом у Зенітно-ракетному полку. До останнього подиху захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів.

У бійця залишилась бабуся та брат.

Уночі 3 березня Президент України Володимир Зеленський надав Андрію Нікончуку звання Героя України посмертно.
У війні з Росією загинули двоє військових з Волині. ФОТО

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Теги: Ковель, загибель, військовий
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