У війні з Росією загинули двоє військових з Волині. ФОТО
Сьогодні, 10:55
У Ковелі сьогодні, 5 березня, орієнтовно об 11.20-11.30 зустрічають загиблого у війні з Росією Героя - 24-річного ковельчанина Лобанова Єгора Юрійовича.
Про це інформує мер міста Ігор Чайка.
(9.07.1997 р.н.)
"Маршрут - з мосту по Незалежності й до МТМО. Загинув 28.02.2022 в Донецькій області. Ночуватиме в хаті батьків", - йдеться у повідомленні мера.
6 березня його відспівуватимуть в Соборі Димитрія Солунського, що на Шевченка, 3.
Потому - громадянська панахида на Площі Героїв Майдану.
Точні години повідомлять згодом.
Іще одна сумна звістка надійшла у Володимир із зони проведення активних бойових дій - судмедекспертиза ідентифікувала останки солдата Андрія Нікончука, який загинув іще у перший день нападу російських військ.
Про це повідомив у Фейсбук голова громади Ігор Пальонка.
29-річний володимирчанин Андрій Нікончук служив за контрактом у Зенітно-ракетному полку. До останнього подиху захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів.
У бійця залишилась бабуся та брат.
Уночі 3 березня Президент України Володимир Зеленський надав Андрію Нікончуку звання Героя України посмертно.
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Про це інформує мер міста Ігор Чайка.
(9.07.1997 р.н.)
"Маршрут - з мосту по Незалежності й до МТМО. Загинув 28.02.2022 в Донецькій області. Ночуватиме в хаті батьків", - йдеться у повідомленні мера.
6 березня його відспівуватимуть в Соборі Димитрія Солунського, що на Шевченка, 3.
Потому - громадянська панахида на Площі Героїв Майдану.
Точні години повідомлять згодом.
Іще одна сумна звістка надійшла у Володимир із зони проведення активних бойових дій - судмедекспертиза ідентифікувала останки солдата Андрія Нікончука, який загинув іще у перший день нападу російських військ.
Про це повідомив у Фейсбук голова громади Ігор Пальонка.
29-річний володимирчанин Андрій Нікончук служив за контрактом у Зенітно-ракетному полку. До останнього подиху захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів.
У бійця залишилась бабуся та брат.
Уночі 3 березня Президент України Володимир Зеленський надав Андрію Нікончуку звання Героя України посмертно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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