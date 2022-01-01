«Наше завдання зараз – це підтримка тих областей, де йдуть бої»: Погуляйко розповів про ситуацію на Волині
Сьогодні, 11:34
Ніч на Волині 5 березня пройшла спокійно, без жодного оповіщення про тривогу. Державний кордон під контролем українських військових.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Загалом ситуація в області стабільна. Все, що необхідне для життєдіяльності працює – лікарні, аптеки, продуктові ринки, магазини, ЦНАПи тощо. Триває виплата пенсій та соціальних допомог. Аграрії розпочали посівну кампанію. На не обґрунтоване підняття цін на продовольчі та непродовольчі товари теж реагуємо", - йдеться у повідомленні.
Юрій Погуляйко наголосив, що зараз наше завдання – це підтримка жителів областей, де ведуться бойові дії. Волинь об’єднала усі сили та активно допомагає. Щодня з нашої області відправляють гуманітарну допомогу.
"Дякую кожному, хто робить внесок в нашу перемогу. А особливо нашим бійцям", - сказав голова Волинської ОВА.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Загалом ситуація в області стабільна. Все, що необхідне для життєдіяльності працює – лікарні, аптеки, продуктові ринки, магазини, ЦНАПи тощо. Триває виплата пенсій та соціальних допомог. Аграрії розпочали посівну кампанію. На не обґрунтоване підняття цін на продовольчі та непродовольчі товари теж реагуємо", - йдеться у повідомленні.
Юрій Погуляйко наголосив, що зараз наше завдання – це підтримка жителів областей, де ведуться бойові дії. Волинь об’єднала усі сили та активно допомагає. Щодня з нашої області відправляють гуманітарну допомогу.
"Дякую кожному, хто робить внесок в нашу перемогу. А особливо нашим бійцям", - сказав голова Волинської ОВА.
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