«Наше завдання зараз – це підтримка тих областей, де йдуть бої»: Погуляйко розповів про ситуацію на Волині

Ніч на Волині 5 березня пройшла спокійно, без жодного оповіщення про тривогу. Державний кордон під контролем українських військових.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Загалом ситуація в області стабільна. Все, що необхідне для життєдіяльності працює – лікарні, аптеки, продуктові ринки, магазини, ЦНАПи тощо. Триває виплата пенсій та соціальних допомог. Аграрії розпочали посівну кампанію. На не обґрунтоване підняття цін на продовольчі та непродовольчі товари теж реагуємо", - йдеться у повідомленні.Юрій Погуляйко наголосив, що зараз наше завдання – це підтримка жителів областей, де ведуться бойові дії. Волинь об’єднала усі сили та активно допомагає. Щодня з нашої області відправляють гуманітарну допомогу."Дякую кожному, хто робить внесок в нашу перемогу. А особливо нашим бійцям", - сказав голова Волинської ОВА.