У Херсоні мітингувальники забрали БТР у окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 12:32
У центрі Херсона мирні мешканці вийшли на мітинг проти окупантів.
Про це пише радник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці.
"У Херсоні мітингувальники забрали БТР у окупантів і роз'їжджають по місту з українським прапором! Українці - ми непереможні !!!" - йдеться у його дописі.
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Про це пише радник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці.
"У Херсоні мітингувальники забрали БТР у окупантів і роз'їжджають по місту з українським прапором! Українці - ми непереможні !!!" - йдеться у його дописі.
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Коментарі 1
Молодці!!!!!!
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