У Херсоні мітингувальники забрали БТР у окупантів. ВІДЕО

У Херсоні мітингувальники забрали БТР у окупантів. ВІДЕО
У центрі Херсона мирні мешканці вийшли на мітинг проти окупантів.

Про це пише радник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"У Херсоні мітингувальники забрали БТР у окупантів і роз'їжджають по місту з українським прапором! Українці - ми непереможні !!!" - йдеться у його дописі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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