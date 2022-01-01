У Херсоні мітингувальники забрали БТР у окупантів. ВІДЕО





Про це пише радник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці.



"У Херсоні мітингувальники забрали БТР у окупантів і роз'їжджають по місту з українським прапором! Українці - ми непереможні !!!" - йдеться у його дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Херсона мирні мешканці вийшли на мітинг проти окупантів.Про це пише радник голови МВСна своїй сторінці у Фейсбуці."У Херсоні мітингувальники забрали БТР у окупантів і роз'їжджають по місту з українським прапором! Українці - ми непереможні !!!" - йдеться у його дописі.

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