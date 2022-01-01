Які нові фейки для українців готує РФ
Сьогодні, 12:36
Коли ворогу не вдається захопити бажане, він починає воювати фейками. Тож зараз очікуємо декілька вкидів.
Про це інформує пресслужба СБУ.
Планують фейк про діяльність «секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Нібито її ув’язнені, котрі потрапили в полон ЗСУ, передадуть відео з тюрми. А от роль «ув’язнених» для цієї постановки візьмуть на себе бойовики ОРДЛО із колишніх військових дезертирів чи злочинців.
"Можемо підказати окупантам: не витрачайтеся на постановку та акторів! Беріть будь-яке відео ваших вояк з полону – ми ділимося ними щодня і в дуже великій кількості! І там є чимало цікавого для Гааги!" - пишуть в СБУ.
Також у соцмережах вороги створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. А на них – нібито наші посадовці чи військові під загрозою фізичного насильства закликають співпрацювати з окупантами чи розповідають про капітуляцію Києва.
Нагадують, що мер Куп'янська, який хотів «здати» місто російським загарбникам отримав підозру від СБУ у той же день.
Ворог ретранслює росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання у Херсоні та Мелітополі. Вмикати й слухати цю пропаганду не варто - шкідливо для здоров’я. Як і читати російські методички з «правилами для звільнених територій України», котрі поширюють на окупованих територіях.
"Довіряйте перевіреним та офіційним джерелам! Вони регулярно повідомляють оперативну інформацію про перебіг війни, втрати ворога, результати бомбардувань українських міст і шалений спротив наших захисників", - просять в СБУ.
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Про це інформує пресслужба СБУ.
Планують фейк про діяльність «секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Нібито її ув’язнені, котрі потрапили в полон ЗСУ, передадуть відео з тюрми. А от роль «ув’язнених» для цієї постановки візьмуть на себе бойовики ОРДЛО із колишніх військових дезертирів чи злочинців.
"Можемо підказати окупантам: не витрачайтеся на постановку та акторів! Беріть будь-яке відео ваших вояк з полону – ми ділимося ними щодня і в дуже великій кількості! І там є чимало цікавого для Гааги!" - пишуть в СБУ.
Також у соцмережах вороги створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. А на них – нібито наші посадовці чи військові під загрозою фізичного насильства закликають співпрацювати з окупантами чи розповідають про капітуляцію Києва.
Нагадують, що мер Куп'янська, який хотів «здати» місто російським загарбникам отримав підозру від СБУ у той же день.
Ворог ретранслює росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання у Херсоні та Мелітополі. Вмикати й слухати цю пропаганду не варто - шкідливо для здоров’я. Як і читати російські методички з «правилами для звільнених територій України», котрі поширюють на окупованих територіях.
"Довіряйте перевіреним та офіційним джерелам! Вони регулярно повідомляють оперативну інформацію про перебіг війни, втрати ворога, результати бомбардувань українських міст і шалений спротив наших захисників", - просять в СБУ.
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Коментарі 1
почалася агонія Росії і її людоїдів
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