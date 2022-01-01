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Які нові фейки для українців готує РФ

Які нові фейки для українців готує РФ
Коли ворогу не вдається захопити бажане, він починає воювати фейками. Тож зараз очікуємо декілька вкидів.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Планують фейк про діяльність «секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Нібито її ув’язнені, котрі потрапили в полон ЗСУ, передадуть відео з тюрми. А от роль «ув’язнених» для цієї постановки візьмуть на себе бойовики ОРДЛО із колишніх військових дезертирів чи злочинців.

"Можемо підказати окупантам: не витрачайтеся на постановку та акторів! Беріть будь-яке відео ваших вояк з полону – ми ділимося ними щодня і в дуже великій кількості! І там є чимало цікавого для Гааги!" - пишуть в СБУ.

Також у соцмережах вороги створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. А на них – нібито наші посадовці чи військові під загрозою фізичного насильства закликають співпрацювати з окупантами чи розповідають про капітуляцію Києва.

Нагадують, що мер Куп'янська, який хотів «здати» місто російським загарбникам отримав підозру від СБУ у той же день.

Ворог ретранслює росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання у Херсоні та Мелітополі. Вмикати й слухати цю пропаганду не варто - шкідливо для здоров’я. Як і читати російські методички з «правилами для звільнених територій України», котрі поширюють на окупованих територіях.

"Довіряйте перевіреним та офіційним джерелам! Вони регулярно повідомляють оперативну інформацію про перебіг війни, втрати ворога, результати бомбардувань українських міст і шалений спротив наших захисників", - просять в СБУ.

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Теги: фейки, РФ, варте уваги
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Коментарі 1
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почалася агонія Росії і її людоїдів
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