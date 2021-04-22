Зникла чотири дні тому: тривають пошуки 16-річної лучанки. ФОТО
Сьогодні, 13:08
Поліцейські продовжують пошуки безвісти зниклої Соколенко Лариси Олександрівни, 21 липня 2005 року народження, жительки Луцька.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Нагадуємо, що дівчина 1 березня пішла з дому і дотепер її місцезнаходження невідоме.
Поліція звертається до всіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування зниклої лучанки, невідкладно телефонувати за номерами: 095 333 84 55 або 102.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Нагадуємо, що дівчина 1 березня пішла з дому і дотепер її місцезнаходження невідоме.
Поліція звертається до всіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування зниклої лучанки, невідкладно телефонувати за номерами: 095 333 84 55 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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