Зникла чотири дні тому: тривають пошуки 16-річної лучанки. ФОТО

Соколенко Лариси Олександрівни, 21 липня 2005 року народження, жительки Луцька.



Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Нагадуємо, що дівчина 1 березня пішла з дому і дотепер її місцезнаходження невідоме.



Поліція звертається до всіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування зниклої лучанки, невідкладно телефонувати за номерами: 095 333 84 55 або 102.



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