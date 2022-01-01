Під Харковом підрозділи ЗСУ перейшли до контрнаступу
Сьогодні, 13:49
Під Харковом підрозділи Збройних Сил України перейшли до контрнаступу.
Про це повідомляють на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у фейсбуці.
"Це стало можливим через незламність українського народу, відсутність підготовлених резервів росіян, деморалізацію окупаційних військ та не в останню чергу через відхід підрозділів так званих "ЛДНР"", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що бойовики почали покидати підрозділи російської армії та повертаються до своїх домівок.
"Ось така у них консолідація. Росія починає нищівну для себе війну через "геноцид" російськомовного населення, а вони вчасно кидають своїх "освободітєлєй" під наш праведний гнів", - йдеться в дописі.
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Про це повідомляють на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у фейсбуці.
"Це стало можливим через незламність українського народу, відсутність підготовлених резервів росіян, деморалізацію окупаційних військ та не в останню чергу через відхід підрозділів так званих "ЛДНР"", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що бойовики почали покидати підрозділи російської армії та повертаються до своїх домівок.
"Ось така у них консолідація. Росія починає нищівну для себе війну через "геноцид" російськомовного населення, а вони вчасно кидають своїх "освободітєлєй" під наш праведний гнів", - йдеться в дописі.
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