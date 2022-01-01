Під Харковом підрозділи ЗСУ перейшли до контрнаступу

Під Харковом підрозділи ЗСУ перейшли до контрнаступу
Під Харковом підрозділи Збройних Сил України перейшли до контрнаступу.

Про це повідомляють на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у фейсбуці.

"Це стало можливим через незламність українського народу, відсутність підготовлених резервів росіян, деморалізацію окупаційних військ та не в останню чергу через відхід підрозділів так званих "ЛДНР"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойовики почали покидати підрозділи російської армії та повертаються до своїх домівок.
Під Харковом підрозділи ЗСУ перейшли до контрнаступу

"Ось така у них консолідація. Росія починає нищівну для себе війну через "геноцид" російськомовного населення, а вони вчасно кидають своїх "освободітєлєй" під наш праведний гнів", - йдеться в дописі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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