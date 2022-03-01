Російські літаки бомблять цивільну інфраструктуру Харкова

Російські літаки бомблять цивільну інфраструктуру Харкова
Російська авіація продовжує бомбардувати Харків, зокрема центр міста.

Про це інформує заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха у коментарі УП.

"Кілька хвилин тому з авіації накрили Уніфехт - харківську тренувальну базу для, зокрема, членів нашої олімпійської делегації, за адресою Отакара Яроша, 14. Абсолютно цивільна інфраструктура, житловий район", - інформує Семенуха.

Це частина Харківського університету ім Каразіна. За словами Семенухи, російські літаки продовжують жорстко бомбити місто, особливо центральну частину.

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Теги: Харків, бомби, окупанти, війна
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