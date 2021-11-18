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Назвали попередню причину смерті чоловіка, який помер після самосуду у Нововолинську

Назвали попередню причину смерті чоловіка, який помер після самосуду у Нововолинську
У Нововолинську після так званого «самосуду» помер чоловік 1984 року народження. Попередня причина смерті – гостра серцево-судинна недостатність, алкогольна кардіопатія.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Відомо, що чоловік раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок, зловживав алкоголем.

Згодом місцеві прив’язали правопорушника до стовпа та нанесли декілька ударів по сідницях. Пізніше чоловік помер.

Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи. Попередня причина смерті – гостра серцево-судинна недостатність, алкогольна кардіопатія.

Поліція встановила учасників інциденту, вони всі допитані.

Відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Нині вирішується питання про надання подіям правової кваліфікації. Триває перевірка.


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Теги: мародер, Нововолинськ, смерть
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вбивати на місці
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Яка нахер перевірка? Закон і справедливість, на жаль, у нас — різні речі!….
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