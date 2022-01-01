Країна не знає вихідних, поки не переможемо, – Зеленський

В Україні сьогодні, 5 березня, триває десята доба повномасштабного вторгнення Росії, яка після наказу Путіна цинічно напала на нашу державу 24 лютого. Допоки ми не переможемо окупанта, країна не знає вихідних.Про це президент України Володимир Зеленський казав у новому відеозверненні 5 березня."Десята доба нашої вітчизняної боротьби, щирої віри та цілодобової роботи. Десята доба як один безкінечний день, як одна безкінечна ніч, яка не дає відпочинку. Сьогодні субота. Субота - це слово на війні майже нічого не означає, як понеділок або четвер або будь-який інший день. Всі вони стали однаковими. Однаково захищаємо людей, однаково захищаємо державу. Країна не знає більше вихідних. Не важливо, що на годиннику, не важливо, що у календарі, і так до перемоги", - заявив глава держави.Він подякував президентові Польщіта його дружині. Вони стали справжніми друзями України."Фактично у нас немає кордону з Польщею, бо ми разом на стороні добра. Скоро ми скажемо усім нашим громадянам "Повертайтеся", бо загрози більше немає. Ми вже думаємо про майбутнє усіх українців після війни", - сказав Зеленський.