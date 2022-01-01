Країна не знає вихідних, поки не переможемо, – Зеленський

Країна не знає вихідних, поки не переможемо, – Зеленський
В Україні сьогодні, 5 березня, триває десята доба повномасштабного вторгнення Росії, яка після наказу Путіна цинічно напала на нашу державу 24 лютого. Допоки ми не переможемо окупанта, країна не знає вихідних.

Про це президент України Володимир Зеленський казав у новому відеозверненні 5 березня.

"Десята доба нашої вітчизняної боротьби, щирої віри та цілодобової роботи. Десята доба як один безкінечний день, як одна безкінечна ніч, яка не дає відпочинку. Сьогодні субота. Субота - це слово на війні майже нічого не означає, як понеділок або четвер або будь-який інший день. Всі вони стали однаковими. Однаково захищаємо людей, однаково захищаємо державу. Країна не знає більше вихідних. Не важливо, що на годиннику, не важливо, що у календарі, і так до перемоги", - заявив глава держави.

Він подякував президентові Польщі Анджею Дуді та його дружині. Вони стали справжніми друзями України.

"Фактично у нас немає кордону з Польщею, бо ми разом на стороні добра. Скоро ми скажемо усім нашим громадянам "Повертайтеся", бо загрози більше немає. Ми вже думаємо про майбутнє усіх українців після війни", - сказав Зеленський.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Зеленський, звернення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зрадник, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, – так званий авіалюбитель Ілля Сметанін
Захисна готовність – на найвищому рівні, – голова Волиньради про загрозу вторгнення в область
Крізь призму війни: добрі новини першого дня весни від ВолиньPost. ПІДБІРКА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Країна не знає вихідних, поки не переможемо, – Зеленський
Сьогодні, 11:49
«Наше завдання зараз – це підтримка тих областей, де йдуть бої»: Погуляйко розповів про ситуацію на Волині
Сьогодні, 11:34
Російські військові обстріляли Білу Церкву: пошкоджені 20 будинків. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
У війні з Росією загинули двоє військових з Волині. ФОТО
Сьогодні, 10:55
Понад 66 тисяч чоловіків повернулися з-за кордону, щоб захищати Україну
Сьогодні, 10:53
Схожі новини
«Якщо хтось думає, що українці зламаються, – він не знає нічого про Україну»: звернення президента Зеленського. ВІДЕО «Якщо хтось думає, що українці зламаються, – він не знає нічого про Україну»: звернення президента Зеленського. ВІДЕО
03 березень, 11:20
Зеленський захоплюється мирними жителями, які зупиняють і беруть в полон окупантів. ВІДЕО Зеленський захоплюється мирними жителями, які зупиняють і беруть в полон окупантів. ВІДЕО
03 березень, 01:49
«Це – вітчизняна війна», – Зеленський у зверненні до українців. ВІДЕО «Це – вітчизняна війна», – Зеленський у зверненні до українців. ВІДЕО
03 березень, 01:25
«Весь світ захоплюється вами», – Зеленський до українців вранці сьомого дня війни. ЗВЕРНЕННЯ «Весь світ захоплюється вами», – Зеленський до українців вранці сьомого дня війни. ЗВЕРНЕННЯ
02 березень, 09:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Країна не знає вихідних, поки не переможемо, – Зеленський
Сьогодні, 11:49
 0
«Наше завдання зараз – це підтримка тих областей, де йдуть бої»: Погуляйко розповів про ситуацію на Волині
Сьогодні, 11:34
 0
Російські військові обстріляли Білу Церкву: пошкоджені 20 будинків. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
 0
У війні з Росією загинули двоє військових з Волині. ФОТО
Сьогодні, 10:55
 0
Понад 66 тисяч чоловіків повернулися з-за кордону, щоб захищати Україну
Сьогодні, 10:53
 0
Медіа
відео
1/8