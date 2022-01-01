Російські військові обстріляли Білу Церкву: пошкоджені 20 будинків. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
Окупаційні війська завдали удар по Білій Церкві Київської області. У результаті пошкоджені майже 20 житлових будинків.
Про це повідомляє поліція Київської області.
“Авіаудар по Білій Церкві: Пошкоджені майже 20 житлових будинків. Є потерпілі”, - повідомили в поліції.
Зазначається що поліція та працівники ДСНС на місці події наразі допомагають громадянам подолати наслідки вибуху.
Інформація уточнюється.
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Про це повідомляє поліція Київської області.
“Авіаудар по Білій Церкві: Пошкоджені майже 20 житлових будинків. Є потерпілі”, - повідомили в поліції.
Зазначається що поліція та працівники ДСНС на місці події наразі допомагають громадянам подолати наслідки вибуху.
Інформація уточнюється.
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