Російські військові обстріляли Білу Церкву: пошкоджені 20 будинків. ВІДЕО





Про це повідомляє поліція Київської області.



“Авіаудар по Білій Церкві: Пошкоджені майже 20 житлових будинків. Є потерпілі”, - повідомили в поліції.



Зазначається що поліція та працівники ДСНС на місці події наразі допомагають громадянам подолати наслідки вибуху.



Інформація уточнюється.



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