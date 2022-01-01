Понад 66 тисяч чоловіків повернулися з-за кордону, щоб захищати Україну

Олексій Резніков повідомив, що 66 224 чоловіки повернулися з-за кордону, щоб воювати проти Росії.



Про це він написав у



"66224. Саме стільки чоловіків на даний момент повернулися з-за кордону, аби захистити свою країну від орди. Це ще 12 бойових і мотивованих бригад! Українці, ми непереможні!", - зазначив Резніков.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр оборониповідомив, що 66 224 чоловіки повернулися з-за кордону, щоб воювати проти Росії.Про це він написав у Twitter "66224. Саме стільки чоловіків на даний момент повернулися з-за кордону, аби захистити свою країну від орди. Це ще 12 бойових і мотивованих бригад! Українці, ми непереможні!", - зазначив Резніков.

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