Понад 66 тисяч чоловіків повернулися з-за кордону, щоб захищати Україну
Сьогодні, 10:53
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що 66 224 чоловіки повернулися з-за кордону, щоб воювати проти Росії.
Про це він написав у Twitter.
"66224. Саме стільки чоловіків на даний момент повернулися з-за кордону, аби захистити свою країну від орди. Це ще 12 бойових і мотивованих бригад! Українці, ми непереможні!", - зазначив Резніков.
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Про це він написав у Twitter.
"66224. Саме стільки чоловіків на даний момент повернулися з-за кордону, аби захистити свою країну від орди. Це ще 12 бойових і мотивованих бригад! Українці, ми непереможні!", - зазначив Резніков.
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