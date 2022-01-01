Понад 66 тисяч чоловіків повернулися з-за кордону, щоб захищати Україну

Понад 66 тисяч чоловіків повернулися з-за кордону, щоб захищати Україну
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що 66 224 чоловіки повернулися з-за кордону, щоб воювати проти Росії.

Про це він написав у Twitter.

"66224. Саме стільки чоловіків на даний момент повернулися з-за кордону, аби захистити свою країну від орди. Це ще 12 бойових і мотивованих бригад! Українці, ми непереможні!", - зазначив Резніков.

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Теги: Росія, Україна, війна
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