У Пекіні українські паралімпійці здобули вже сім нагород
Сьогодні, 15:16
Перший день зимових Паралімпійських ігор у Пекіні приніс Україні сім нагород. Усі вони були здобуті в різних класах біатлонних спринтерських гонок.
Про це повідомляє Верховна Рада України на своїй сторінці в телеграмі.
Золото здобув Віталій Лук’яненко (клас B3, гайд Бабар),
срібло - Олександр Казік (клас B1, гайд Кучерявий),
бронзу - Дмитро Суярко (клас B2, гайд Ніконович)
Чемпіонами Парілімпіади-2022 також стали Григорій Вовчинський (клас LW8) та Оксана Шишкова (клас B2, гайд Марченко).
Срібні медалі вибороли - Тарас Радь (клас LW12) та Людмила Ляшенко (клас LW8).
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає переможців і щиро зичить ще більше нагород.
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Про це повідомляє Верховна Рада України на своїй сторінці в телеграмі.
Золото здобув Віталій Лук’яненко (клас B3, гайд Бабар),
срібло - Олександр Казік (клас B1, гайд Кучерявий),
бронзу - Дмитро Суярко (клас B2, гайд Ніконович)
Чемпіонами Парілімпіади-2022 також стали Григорій Вовчинський (клас LW8) та Оксана Шишкова (клас B2, гайд Марченко).
Срібні медалі вибороли - Тарас Радь (клас LW12) та Людмила Ляшенко (клас LW8).
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає переможців і щиро зичить ще більше нагород.
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