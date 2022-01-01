У Пекіні українські паралімпійці здобули вже сім нагород

У Пекіні українські паралімпійці здобули вже сім нагород
Перший день зимових Паралімпійських ігор у Пекіні приніс Україні сім нагород. Усі вони були здобуті в різних класах біатлонних спринтерських гонок.

Про це повідомляє Верховна Рада України на своїй сторінці в телеграмі.

Золото здобув Віталій Лук’яненко (клас B3, гайд Бабар),

срібло - Олександр Казік (клас B1, гайд Кучерявий),

бронзу - Дмитро Суярко (клас B2, гайд Ніконович)

Чемпіонами Парілімпіади-2022 також стали Григорій Вовчинський (клас LW8) та Оксана Шишкова (клас B2, гайд Марченко).

Срібні медалі вибороли - Тарас Радь (клас LW12) та Людмила Ляшенко (клас LW8).

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає переможців і щиро зичить ще більше нагород.

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Теги: Паралімпійці, Україна
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