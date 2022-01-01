У Пекіні українські паралімпійці здобули вже сім нагород





Про це повідомляє



Золото здобув Віталій Лук’яненко (клас B3, гайд Бабар),



срібло - Олександр Казік (клас B1, гайд Кучерявий),



бронзу - Дмитро Суярко (клас B2, гайд Ніконович)



Чемпіонами Парілімпіади-2022 також стали Григорій Вовчинський (клас LW8) та Оксана Шишкова (клас B2, гайд Марченко).



Срібні медалі вибороли - Тарас Радь (клас LW12) та Людмила Ляшенко (клас LW8).



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає переможців і щиро зичить ще більше нагород.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перший день зимових Паралімпійських ігор у Пекіні приніс Україні сім нагород. Усі вони були здобуті в різних класах біатлонних спринтерських гонок.Про це повідомляє Верховна Рада України на своїй сторінці в телеграмі.Золото здобув(клас B3, гайд Бабар),срібло -(клас B1, гайд Кучерявий),бронзу -(клас B2, гайд Ніконович)Чемпіонами Парілімпіади-2022 також стали(клас LW8) та(клас B2, гайд Марченко).Срібні медалі вибороли -(клас LW12) та(клас LW8).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію