Волинські депутати – в лавах тероборони
Сьогодні, 16:25
Волинські владці теж стають на захист Батьківщини і боронять нашу землю від російських загарбників. Зокрема, у складі Луцького Окремого батальйону територіальної оборони ЗСУ (в/ч А7062) на посадах стрільців – два депутати облради. Це Андрій Козюра (фракція «Батьківщини») та Олександр Пирожик («Свобода»).
Про це пише Волинська газета.
Вони встали в військовий стрій одними з перших. І хоч не мають достатнього військового вишколу, але на відповідних посадах у тербаті вже повністю використовують свій потенціал для захисту України та підвищення обороноздатності Волині.
Фото Андрія Козюри
Крім них в луцькому тербаті проходить службу і солдат Микола Євтушин – у мирному житті однієї з луцьких шкіл та заступник голови Обласної виборчої комісії.
Відомо також, що в теробороні служить депутат Луцької міської ради Микола Федік («Свобода»).
фото Миколи Федіка
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до лав ЗСУ став і депутат Луцькради Юрій Моклиця.
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Про це пише Волинська газета.
Вони встали в військовий стрій одними з перших. І хоч не мають достатнього військового вишколу, але на відповідних посадах у тербаті вже повністю використовують свій потенціал для захисту України та підвищення обороноздатності Волині.
Фото Андрія Козюри
Крім них в луцькому тербаті проходить службу і солдат Микола Євтушин – у мирному житті однієї з луцьких шкіл та заступник голови Обласної виборчої комісії.
Відомо також, що в теробороні служить депутат Луцької міської ради Микола Федік («Свобода»).
фото Миколи Федіка
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до лав ЗСУ став і депутат Луцькради Юрій Моклиця.
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Коментарі 1
де пропав Палиця ? З початку війни його не чути.
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