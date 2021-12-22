Волинські депутати – в лавах тероборони

Андрій Козюра (фракція «Батьківщини») та Олександр Пирожик («Свобода»).



Про це пише



Вони встали в військовий стрій одними з перших. І хоч не мають достатнього військового вишколу, але на відповідних посадах у тербаті вже повністю використовують свій потенціал для захисту України та підвищення обороноздатності Волині.





Фото Андрія Козюри



Крім них в луцькому тербаті проходить службу і солдат Микола Євтушин – у мирному житті однієї з луцьких шкіл та заступник голови Обласної виборчої комісії.



Відомо також, що в теробороні служить депутат Луцької міської ради Микола Федік («Свобода»).





фото Миколи Федіка



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що

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