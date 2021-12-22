Волинські депутати – в лавах тероборони

Волинські депутати – в лавах тероборони
Волинські владці теж стають на захист Батьківщини і боронять нашу землю від російських загарбників. Зокрема, у складі Луцького Окремого батальйону територіальної оборони ЗСУ (в/ч А7062) на посадах стрільців – два депутати облради. Це Андрій Козюра (фракція «Батьківщини») та Олександр Пирожик («Свобода»).

Про це пише Волинська газета.

Вони встали в військовий стрій одними з перших. І хоч не мають достатнього військового вишколу, але на відповідних посадах у тербаті вже повністю використовують свій потенціал для захисту України та підвищення обороноздатності Волині.

Волинські депутати – в лавах тероборони

Фото Андрія Козюри

Крім них в луцькому тербаті проходить службу і солдат Микола Євтушин – у мирному житті однієї з луцьких шкіл та заступник голови Обласної виборчої комісії.

Відомо також, що в теробороні служить депутат Луцької міської ради Микола Федік («Свобода»).

Волинські депутати – в лавах тероборони

фото Миколи Федіка

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до лав ЗСУ став і депутат Луцькради Юрій Моклиця.

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Теги: Тероборона, депутати, Луцькрада, Волинь
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Коментарі 1
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де пропав Палиця ? З початку війни його не чути.
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