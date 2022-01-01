СБУ затримала скандально відомих братів-комуністів Кононовичів з Луцька
Сьогодні, 10:20
Вранці 6 березня СБУ повідомила про диверсійні групи та агентів російських спецслужб в Україні.
Про це поінформували на офіційній сторінці структури.
Зокрема, прихильників "руского міра" виявили у Донецькій, Харківській, Закарпатській областях, Дніпрі та Києві.
У Києві, зокрема, затримали двох братів - пропагандистів, які мають проросійські та пробілоруські погляди. Є дані, що свідчать про їх тісну співпрацю зі спецслужбами РФ та РБ.
Мета посіпак окупантів, пише СБУ, - розхитати внутрішню обстановку в країні та створити «потрібну інформаційну картинку» для Росії та Білорусії. Наразі їх картинка – це вид з-за гратів українського ізолятора.
Із достовірних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що йдеться про скандально відомих братів з Луцька Михайла та Олександра Кононовичів.
Вони - члени Комуністичної партії України, відомі антиукраїнською позицією та пропагуванням сепаратизму, чималою кількістю проросійських акцій та провокацій.
У СБУ поки не можуть офіційно підтвердити чи спростувати інформацію через те, що досудове розслідування триває.
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Про це поінформували на офіційній сторінці структури.
Зокрема, прихильників "руского міра" виявили у Донецькій, Харківській, Закарпатській областях, Дніпрі та Києві.
У Києві, зокрема, затримали двох братів - пропагандистів, які мають проросійські та пробілоруські погляди. Є дані, що свідчать про їх тісну співпрацю зі спецслужбами РФ та РБ.
Мета посіпак окупантів, пише СБУ, - розхитати внутрішню обстановку в країні та створити «потрібну інформаційну картинку» для Росії та Білорусії. Наразі їх картинка – це вид з-за гратів українського ізолятора.
Із достовірних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що йдеться про скандально відомих братів з Луцька Михайла та Олександра Кононовичів.
Вони - члени Комуністичної партії України, відомі антиукраїнською позицією та пропагуванням сепаратизму, чималою кількістю проросійських акцій та провокацій.
У СБУ поки не можуть офіційно підтвердити чи спростувати інформацію через те, що досудове розслідування триває.
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СБУ затримала скандально відомих братів-комуністів Кононовичів з Луцька
Сьогодні, 10:20
А хтось дивується, що кацапія пішла в Україну війною.
Кононовичі їздили по Луцьку з кацапським прапором на початку 2014-го. Вони давно мають бути перегниті.