У війні з Росією Волинь втратила ще одного Героя

Юліан Гимон.



Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка на своїй сторінці у фейсбуці.



«22-річний Герой закінчив Національну академію сухопутних військ, служив у батальйоні морської піхоти. Був талановитим музикантом, спортсменом і справжньою гордістю своїх батьків», - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У бою за незалежність України з російськими окупантоми загинув житель Володимира, лейтенантПро це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громадина своїй сторінці у фейсбуці.«22-річний Герой закінчив Національну академію сухопутних військ, служив у батальйоні морської піхоти. Був талановитим музикантом, спортсменом і справжньою гордістю своїх батьків», - йдеться в повідомленні.висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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