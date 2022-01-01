У війні з Росією Волинь втратила ще одного Героя
Сьогодні, 11:35
У бою за незалежність України з російськими окупантоми загинув житель Володимира, лейтенант Юліан Гимон.
Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка на своїй сторінці у фейсбуці.
«22-річний Герой закінчив Національну академію сухопутних військ, служив у батальйоні морської піхоти. Був талановитим музикантом, спортсменом і справжньою гордістю своїх батьків», - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка на своїй сторінці у фейсбуці.
«22-річний Герой закінчив Національну академію сухопутних військ, служив у батальйоні морської піхоти. Був талановитим музикантом, спортсменом і справжньою гордістю своїх батьків», - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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