У війні з Росією Волинь втратила ще одного Героя

У війні з Росією Волинь втратила ще одного Героя
У бою за незалежність України з російськими окупантоми загинув житель Володимира, лейтенант Юліан Гимон.

Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка на своїй сторінці у фейсбуці.

«22-річний Герой закінчив Національну академію сухопутних військ, служив у батальйоні морської піхоти. Був талановитим музикантом, спортсменом і справжньою гордістю своїх батьків», - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.


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Теги: Війна, втрати, Волинь, Герой
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